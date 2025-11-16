Debutto vincente per l’Under 14 della Klimatica Cesport Italia

Grande soddisfazione in casa Cesport
Riceviamo e pubblichiamo.
Esordio positivo per la nuova formazione Under 14 della Klimatica Cesport Italia, guidata da mister Gagliotta e da Lello Torti.
Venerdì 13 novembre i giovani gialloblù hanno conquistato la loro prima vittoria stagionale imponendosi per 11 – 7 sui pari età del Nuoto 2000.
Nella giornata di domenica 15 novembre, invece, è arrivata una sconfitta contro il Posillipo, partita che rappresenta comunque un’importante tappa di crescita per il gruppo.
Grande soddisfazione in casa Cesport, non solo per il successo all’esordio, ma soprattutto per l’inizio di un nuovo percorso nel settore giovanile, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con la Canottieri Napoli.
Complimenti a tutti i ragazzi per l’impegno dimostrato, considerando che la squadra lavora insieme da appena due settimane: un segnale che testimonia come allenamento e sacrificio portino sempre i loro frutti.
L’auspicio della società è quello di continuare a crescere e migliorare giorno dopo giorno.
Rosa Under 14 – Klimatica Cesport Italia
• Vittorio Forte
• Andrea De Bennardo
• Vincenzo Cuomo
• Filippo Del Balzo di Presenzano
• Daniele Rossi
• Nicolò Sapienza
• Riccardo Sellitti
• Francesco Tammaro
• Alessandro Mazzeo
• Alessandro Vanorio
• Riccardo Di Lorenzo (K)
• Giordano Torti