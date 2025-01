De Lise, AIECC: Commercialisti strategici nei momenti di difficoltà

Riceviamo e pubblichiamo.

Lo ha dichiarato Matteo De Lise, presidente nazionale di AIECC, Associazione italiana Esperti in Composizione della Crisi, nel corso del congresso ‘Company recovery strategy nel codice della crisi e nel CNC: il correttivo 136/24 le prassi applicative e il diritto concorsuale europeo’ nella due giorni partenopea all’Hotel Excelsior.

Il ruolo dei commercialisti è stato sottolineato da Livia De Gennaro, magistrato della sezione procedure concorsuali del Tribunale di Napoli:

I professionisti rivestono un ruolo centrale nell’affiancamento dell’imprenditore per l’individuazione delle strategie che un’impresa deve adottare per uscire dal periodo di crisi economica.

Sulle novità legislative si è soffermato Eraldo Turi, numero uno dell’ODCEC di Napoli:

Secondo Vincenzo Moretta, Presidente della Fondazione ODCEC di Napoli:

Il ruolo del commercialista, con la sua esperienza, è centrale in questo percorso affinché venga attivato fin dai primi segnali di difficoltà per evitare il default.

Il nuovo codice della crisi d’impresa è sicuramente una grande opportunità per commercialisti e imprenditori per evitare, attraverso azioni preventive, di arrivare a un punto di non ritorno.

Per Gianluca Battaglia, Consigliere dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli:

Mai come oggi la riforma del codice della crisi pone i dottori commercialisti come professione di riferimento in questa delicata procedura.

Dobbiamo intercettare questa opportunità visto che la tendenza è quella di non far fallire più le aziende ma supportarle per poterle recuperare. E chi più di noi, con le competenze che abbiamo, può riuscire in questo compito?