‘De André, La Storia’ a La Città del Teatro

Sabato 15 febbraio alle ore 21:00 La Città del Teatro a Cascina (PI) arriva lo spettacolo De ‘André, La Storia’, è produzione firmata S11, Stage 11, agenzia che da vent’anni opera nell’ambito dell’intrattenimento dal vivo, producendo spettacoli e musical all’insegna dell’eccellenza artistica e tecnica e propone non un semplice tributo ad una delle figure che hanno fatto la storia della musica italiana, ma una vera e propria esperienza immersiva tra musica, poesia e rivoluzione.

Il regista dello spettacolo, Emiliano Galigani, dichiara:

Questo spettacolo non è solo un viaggio emozionante per gli spettatori, ma anche un’importante occasione per tramandare alle nuove generazioni una tradizione musicale unica, attraverso il coinvolgimento dei genitori, che possono condividere con i propri figli la bellezza e il valore della musica e delle parole di De André.

Raccontare De André è un privilegio e una sfida affascinante, data la straordinaria poliedricità dell’artista.