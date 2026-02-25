Davide Bonapace Responsabile Nazionale UGL Salute Emergenza–Urgenza

Riceviamo e pubblichiamo.

Davide Bonapace è il nuovo Responsabile Nazionale del Coordinamento Ugl Salute Emergenza-Urgenza.

Da poco laureatosi in Giurisprudenza è anche a capo anche del Coordinamento dell’Emergenza-Urgenza del Veneto.

Le prime parole di Bonapace dopo la nomina:

Accolgo questo importante incarico con orgoglio, energia e una determinazione ancora più forte, consapevole della responsabilità ma soprattutto delle opportunità di crescita e di miglioramento che questo ruolo rappresenta per tutto il settore.

Il mio sarà un impegno concreto e quotidiano: continuerò a essere in prima linea, vivendo l’ambulanza e il servizio sul campo, perché credo fermamente che il coordinamento debba nascere dall’ascolto diretto e dall’esperienza reale.

Non un ruolo dietro una scrivania, ma una presenza attiva, vicina ai professionisti, pronta a raccogliere e portare con forza all’attenzione delle sedi competenti le istanze e le necessità di chi ogni giorno garantisce assistenza e sicurezza ai cittadini.

Metterò a disposizione tutte le mie risorse, le mie competenze e la mia passione, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro straordinario dei colleghi e contribuire a un sistema di emergenza–urgenza sempre più forte, riconosciuto ed efficiente.