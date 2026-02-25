Davide Bonapace Responsabile Nazionale UGL Salute Emergenza–Urgenza

Le congratulazioni del Segretario Nazionale Giuliano
Riceviamo e pubblichiamo.
Davide Bonapace è il nuovo Responsabile Nazionale del Coordinamento Ugl Salute Emergenza-Urgenza.
Da poco laureatosi in Giurisprudenza è anche a capo anche del Coordinamento dell’Emergenza-Urgenza del Veneto.
Le prime parole di Bonapace dopo la nomina:
Accolgo questo importante incarico con orgoglio, energia e una determinazione ancora più forte, consapevole della responsabilità ma soprattutto delle opportunità di crescita e di miglioramento che questo ruolo rappresenta per tutto il settore.
Il mio sarà un impegno concreto e quotidiano: continuerò a essere in prima linea, vivendo l’ambulanza e il servizio sul campo, perché credo fermamente che il coordinamento debba nascere dall’ascolto diretto e dall’esperienza reale.
Non un ruolo dietro una scrivania, ma una presenza attiva, vicina ai professionisti, pronta a raccogliere e portare con forza all’attenzione delle sedi competenti le istanze e le necessità di chi ogni giorno garantisce assistenza e sicurezza ai cittadini.
Metterò a disposizione tutte le mie risorse, le mie competenze e la mia passione, con l’obiettivo di valorizzare il lavoro straordinario dei colleghi e contribuire a un sistema di emergenza–urgenza sempre più forte, riconosciuto ed efficiente.
A Bonapace arriva l’incoraggiamento della Segreteria Nazionale.
Gianluca Giuliano dice:
A Davide va il sostegno convinto dell’intera Federazione. La sua nomina rappresenta un passo importante per rafforzare un settore che richiede competenza, presenza e capacità di visione.
Sono certo che saprà imprimere un cambio di passo concreto, valorizzando il lavoro degli operatori e riportando al centro le loro esigenze reali. Con il suo impegno quotidiano, l’emergenza–urgenza potrà contare su una guida determinata e capace di affrontare con coraggio le sfide che ci attendono.