Davanti a Dio, per sempre: Sanremo come soglia di un’anima nuova

È questa la frase che spacca il vetro e ferma la sabbia della nostra Clessidra.

Non è un richiamo religioso, ma una postura dell’anima: stare di fronte al Mistero senza corazze.

In un Sanremo che spesso corre e scorre per non guardarsi dentro, la vittoria di Sal Da Vinci con Per sempre sì segna una soglia. È il ritorno di un uomo che non ha paura di dire “per sempre” in un mondo programmato per la scadenza immediata. O l’obsolescenza programmata delle relazioni umane.

La rivoluzione del “Sì”

Quel “Davanti a Dio” trasforma una canzone in una liturgia. In un’epoca di connessioni digitali e legami liquidi, Sal riporta al centro la fame di eterno. Il suo “Sì” non è un grido nel vuoto, ma si poggia sulla consapevolezza che esiste un Testimone, una dimensione terza che dà peso al nostro restare.

È la parola usata come mantra pop: il potere umano di racchiudere l’infinito in una “canzonetta” che sfida il tempo.

Una forza fragile e resiliente

Qui il maschio smette di essere il conquistatore per farsi custode. Sal, nel suo percorso, incarna una resilienza inverosimile, una forza che non ha la durezza della pietra ma la flessibilità del giunco che ha attraversato decenni di tempeste. La sua fragilità è lo strumento con cui rompe il guscio dell’ego.

Questa postura non nasce nel deserto, ma in una radice profonda: la famiglia. Vissuta non come rifugio, ma come ancoraggio metafisico, come quel “noi” che profuma di casa e di pane condiviso, necessario per non perdersi nel rumore.

Gestualità e respiro

La coerenza tra la sua gestualità teatrale e la musica è totale. Sal occupa la scena con una ritualità antica – mani che cercano l’aria, un corpo che si tende verso l’alto. È una canzone d’altri tempi con il respiro di oggi.

Un’operazione finissima e “furba” nel senso più nobile del termine: sa dove toccare le corde del cuore perché parla una lingua che Sal vive da sempre, non una maschera indossata per l’occasione.

Aneliti nel buio

Sal non è solo in questo viaggio verso l’interno. Attorno a lui, altri hanno cercato, con impegno e sensibilità, di scalfire la superficie ma Sal ha colpito dritto al cuore. E la sua canzone attraverserà le generazioni e il tempo.

Oltre la soglia

Costruire non significa alzare muri, ma dare forma a uno spazio con le finestre aperte sul futuro. Sal Da Vinci ci ricorda che la vera evoluzione non è correre più veloci, ma saper stare fermi in un “Sì” che duri abbastanza da permettere all’anima di raggiungerci.

Resterà, perché le storie che hanno radici profonde non temono il vento. Per essere veramente moderni, oggi, bisogna avere il coraggio di essere eterni.