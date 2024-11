‘d’Avalos’: presentazione libro alla Libreria Raffaello

Appuntamento il 2 dicembre a Napoli

Lunedì 2 dicembre, ore 17:30, presso la Libreria Raffaello in via Kerbaker, 35 a Napoli si parlerà, grazie all’opera ‘d’Avalos – Signori di Procida e Governatori di Ischia’, di Roberto Boni, di una illustre casata spagnola, i d’Avalos, famiglia che sostenne il Rinascimento a Napoli.

La famiglia dei d’Avalos giunse a Napoli nel XV secolo e i destini di due piccole isole del golfo di Napoli, Procida e Ischia, si intrecciano con il casato spagnolo.

L’autore, Roberto Boni, dedica spazio a numerosi eventi poco noti, e per la prima volta riordina i rapporti, storicamente accertati, tra i d’Avalos e il feudo di Procida e di come la casata trasformò il volto dell’isola con interventi urbanistici come la costruzione del maestoso Palazzo d’Avalos.

L’opera analizza un periodo di profondi rivolgimenti politici e culturali avvenuti non solo a Napoli, ma in tutt’Italia, infatti la fama dei d’Avalos ha echeggiato dalla Lombardia alla Sicilia, dal Tirreno all’Adriatico.

Un PowerPoint introdurrà le relazioni dell’architetto Paola Lista e dello storico Prof. Francesco Soverina.

La presentazione ci guiderà maggiormente verso la consapevolezza della nostra identità e non solo.

Le letture sono a cura dell’attore Giancarlo Lobasso.

Condurrà la presentazione Laura Bufano, giornalista.