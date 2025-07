‘d’Avalos’, presentazione libro a Palazzo d’Avalos

Il 9 luglio a Procida (NA) incontro sull’opera prima di Roberto Boni

Riceviamo e pubblichiamo.

Mercoledì 9 luglio, ore 18:00, a Palazzo d’Avalos a Procida (NA), si terrà la presentazione del libro di Roberto Boni ‘d’Avalos – Signori di Procida e Governatori di Ischia’, Kairos Edizioni.

Un passato che ci riguarda da vicino.

L’autore, Roberto Boni, nella sua opera prima, analizza un periodo storico che va dal XV sec., data di arrivo dei d’Avalos in Italia al seguito di Alfonso V d’Aragona, passando per la loro permanenza, arrivando al declino avvenuto tra il XVII – XVIII sec.

Per l’occasione e grazie al Delegato alla Cultura di Procida Michele Assante Del Leccese, ad Antonio Impagliazzo Superiore Confraternita dei Bianchi, a Rori Stanziano Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘Archimede’ e Presidente dell’Associazione ‘Partenope, rinasce!’, a Giuseppe Serroni, Presidente dell’Associazione ‘I Sedili di Napoli ETS’, si formerà un Corteo Storico che si muoverà alle 17:30 da Piazza dei Martiri di Procida e che arriverà a Palazzo d’Avalos nel Cortile delle Presentazioni.

Dopo i Saluti del Sindaco di Procida Raimondo Ambrosino, del Delegato alla Cultura di Procida Michele Assante del Leccese, di Antonio Impagliazzo, della Dirigente scolastica Rori Stanziano, del Presidente dell’Associazione ‘I Sedili di Napoli’ Giuseppe Serroni e dell’editore Kairos Giovanni Musella, si confronteranno con l’autore Franco Lista e Sergio Zazzera.

Non mancherà un momento di spettacolo con una ‘Pavana’, danza storica del XVI secolo. In conclusione si parlerà dell’ultimo erede vivente Andrea d’Avalos.

Il saggio in questione per volere di Michele Assante Del Leccese e per i titoli editoriali Kairos, farà parte della Collana ‘Arcipelago Procida’ che raccoglie testi che riguardano esclusivamente l’isola.

L’ideazione, l’organizzazione e la conduzione sono a cura della giornalista Laura Bufano.