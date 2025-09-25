Dante 700, il concorso di composizione arriva alla finale

La musica del mondo in Toscana

La terza edizione del concorso internazionale di composizione sinfonica Dante 700 è arrivata alla sua fase finale. Oltre al concerto che decreterà la partitura vincitrice, numerose altre iniziative si terranno fra Firenze e Prato.

Il Concorso è un progetto della Camerata Strumentale di Prato e dell’Orchestra Filarmonica di Firenze – Filharmonie, in collaborazione con Tempo Reale ed ha il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Prato e Cidim.

Supporter del progetto sono Fondazione CR Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

Sono state 48 le partiture arrivate da compositori di 16 diverse nazionalità di ogni parte del mondo.

La capo di gabinetto della Regione Toscana ha detto che la terza edizione di Dante 700 conferma la forza di un’idea che sa unire istituzioni, orchestre, centri di ricerca e realtà culturali del territorio in un unico grande percorso condiviso.

È un segnale importante: la musica, ispirata dalle parole universali di Dante, diventa strumento di dialogo tra culture, di riflessione sulla spiritualità e di apertura verso il futuro. Ed ha aggiunto che questo concorso è la dimostrazione di quanto la Toscana sappia farsi laboratorio vivo di cultura e bellezza.

La giuria internazionale presieduta da Anders Hillborg, uno dei più autorevoli compositori della scena internazionale, e formata da compositori del calibro di Silvia Colasanti e Mauro Montalbetti, oltre che da Hugo Ticciati, fra i più accreditati interpreti di musica contemporanea, da Jonathan Webb, direttore d’orchestra, Alberto Batisti e Paolo Cognetti, ha selezionato le tre partiture finaliste, che verranno eseguite nel concerto pubblico del 10 ottobre.

La partitura vincitrice sarà pubblicata da Edizioni Curci nella collana Stilnovo.

Le visioni dell’ultimo canto della Divina Commedia, sulle quali questa edizione ha chiesto ai compositori di lavorare, hanno rilevanza universale: riscoperta del nostro ruolo nella cura del pianeta e delle relazioni umane; recupero del silenzio e della dimensione spirituale come strumenti per un rinnovato equilibrio e per la ricerca di una verità che vada oltre la mera logica razionale, attraverso la mediazione indispensabile della donna, custode della vita e dell’amore.

Anche in questa edizione, è stato possibile integrare l’orchestrazione con l’elettronica grazie alla collaborazione con Tempo Reale, partner del progetto.

Il concorso, oltre ad avvalersi del sostegno e della collaborazione di enti quali: CIDIM -Comitato Nazionale Italiano Musica e Edizioni Curci, si collega, come nella passata edizione, anche a FilArmonia, Festival di Musica e Spiritualità, con eventi multidisciplinari e approfondimenti culturali su Dante e sulle tematiche dell’ultimo canto e alla loro rilevanza nella contemporaneità.

Molte le istituzioni culturali pratesi e fiorentine che collaborano al progetto, dal Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci al Teatro Politeama Pratese, dalla Comunità di San Leolino della Certosa di Firenze al Conservatorio ‘Luigi Cherubini’ di Firenze.

Rai Cultura e Rete Toscana Classica sono Media partner del progetto.

Il 10 ottobre al Teatro Politeama Pratese (Prato) si terrà il Concerto finale con la cerimonia di premiazione della terza edizione del Concorso di composizione sinfonica ‘Dante 700 – La dolce sinfonia di Paradiso’. Una Coproduzione Orchestra La Filharmonie e Camerata Strumentale di Prato in collaborazione con Tempo Reale.

Con l’esecuzione delle tre partiture selezionate per la finale, il direttore d’orchestra sarà Nima Keshavarzi, la terza edizione del Concorso ‘Dante 700 – La dolce sinfonia di Paradiso’ giunge al suo compimento e all’assegnazione dei Premi, dopo che anche quest’anno tanti compositori da ogni continente hanno risposto all’invito a ispirarsi alla Commedia e a dialogare con Dante.

Questa edizione centrava l’attenzione dei compositori sul Canto XXXIII del Paradiso, l’ultimo della Commedia, e in particolare sulla Preghiera di San Bernardo alla Vergine, per intercessione della quale al Poeta è concessa la visione suprema, contemplare Dio e il mistero della Trinità, mèta del suo viaggio ultraterreno.

I versi rivolti a Maria in apertura di questo ultimo canto della Commedia incarnano il sublime vertice musicale del Poema sacro, sigillato dal celebre verso

l’amor che move il sole e l’altre stelle.

Le partiture che la Giuria internazionale ha selezionato sono ‘Paradiso Canto XXXIII’ di Gianmarco Contini, Firenze, ‘L’amor che move il sole…’ di Milosz Krawczyk, Svezia – Polonia, e ‘Land of Light’ di Roberto Sansuini, Parma.

Al termine del concerto, il pubblico sarà invitato, tramite voto informale, a esprimere la sua preferenza tra le partiture finaliste e l’esito sarà annunciato dal palco.