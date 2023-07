D’Amato: ‘Studio LUMSA dimostra priorità legge sicurezza stradale’

Riceviamo e pubblichiamo.

Lo studio della LUMSA dimostra la priorità della Proposta di legge LazioStradeSicure sulla sicurezza stradale che mi vede come primo firmatario assieme alla Consigliera Marietta Tidei.

Roma è una delle città più pericolose d’Europa con 3 incidenti e 1,5 feriti all’ora e, in proporzione al numero di eventi in valore assoluto, ci sono molti più morti che a Londra. Da oggi, ogni giorno in più è un giorno perso.

Bisogna calendarizzare velocemente la Proposta di legge in modo da restringere i tempi al minimo essenziale, occorre aprire subito i lavori in Commissione e iniziare quanto prima la discussione in Aula.

Auspico che tutte le forze politiche presenti in Consiglio vogliano raccogliere questa priorità.