Dalle ferite alla luce: saggezza che germoglia dal dolore

Nel groviglio intricato degli eventi della vita umana si dipana una legge silenziosa che ritrova nella sofferenza e nel dolore delle esperienze avverse lo spunto fecondo per lo sviluppo della saggezza nella sua più complessa interiorità.

È proprio nel grembo oscuro del tormento che spesso germoglia il seme del discernimento più profondo, poiché nessuno apprende veramente il significato dell’esistenza attraverso le lusinghe della morale del benessere.

La saggezza autentica non è figlia dell’abbondanza, infatti, ma del travaglio. Essa non nasce in primavera, ma sotto il gelo dell’inverno interiore. È, dunque, nel crogiolo dell’afflizione che l’anima si disvela a se stessa, come un manoscritto cifrato che solo la tribolazione riesce a decifrare.

Sempre più radicata nel sentire comune nel corso dei decenni, questa intuizione è il filo rosso che attraversa secoli di letteratura e di pensiero.

Dante Alighieri, nella Divina Commedia, e, più precisamente nel Purgatorio, scrive:

libertà va cercando, ch’è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta

un’affermazione che risuona come un sigillo della maturazione interiore ottenuta attraverso la prova ed il sacrificio.

In questo passo Dante e Virgilio, appena usciti dall’Inferno, si trovano alle soglie del monte del Purgatorio dove incontrano Catone, politico e filosofo romano, noto per essersi suicidato piuttosto che vivere sotto la tirannia di Giulio Cesare, considerando la libertà più importante della propria vita.

Virgilio lo presenta a Catone spiegando che il loro viaggio è voluto da Dio e che il poeta fiorentino è lì “per cercare la libertà”, non solo nel senso spirituale della salvezza, ma anche nel senso umano e morale: la liberazione dal peccato, dall’errore, dall’ignoranza.

È proprio nel penoso cammino attraverso l’Inferno che Dante guadagna la visione più limpida dell’umano, in cui la sua ascesa alla luce è scandita dal confronto diretto con la colpa, la pena, il rimorso.

Allo stesso modo l’eterno cantore del dolore cosmico, Giacomo Leopardi, nei suoi Pensieri osserva che “il dolore è il fondo della vita”, fondo da cui si solleva una consapevolezza che va oltre l’illusione del progresso o dell’ottimismo.

In lui non vi è solo disincanto, ma anche una forma estrema di lucidità: quella che scaturisce dal contemplare la fragilità umana senza veli. Chi soffre, insegna Leopardi, non si limita a subire ma approda a una dimensione di profonda comprensione delle mutevoli leggi della vita.

La maturazione del pensiero “positivo” del dolore quale fonte di giudizio e conoscenza, trova in epoca moderna in Virginia Woolf un nuovo esponente di tale intuizione che realizza, della saggezza ferita dalle avversità, uno dei ritratti più delicati attraverso le sue opere.

In romanzi come Mrs. Dalloway, l’angoscia psicologica non è una semplice ombra da fuggire, bensì una lente attraverso cui osservare il mondo in modo più profondo. Clarissa, il personaggio principale, emerge come figura fortemente consapevole perché attraversata dalla malinconia, dalla verità della morte, dal peso della memoria.

Fear no more the heat o’ the sun, Non temere più il calore del sole che brucia

sussurra tra sé e sé, citando Shakespeare: la saggezza è accettazione e l’accettazione nasce dal dolore reso pensiero.

E come dimenticare Dostoevskij, che in Delitto e castigo ci mostra il travaglio interiore di Raskol’nikov? Solo passando attraverso la colpa, la punizione e l’auto-esilio morale, il protagonista giunge a una forma di redenzione e consapevolezza.

La sofferenza è la sola origine della coscienza

scrive lo stesso autore in Memorie del sottosuolo.

La saggezza, in quest’ottica è trasfigurazione. Non nasce nel tempo dell’orgoglio, ma nel crepuscolo dell’ego.

Tutto questo ci conduce a una verità poco gradevole ma necessaria: la sofferenza è l’unico linguaggio che l’anima riconosce quando ha smarrito le parole. La letteratura ce lo insegna con inflessibile dolcezza.

Non c’è personaggio veramente saggio che non abbia prima conosciuto la rovina: Ulisse, reduce da naufragi e inganni, torna a Itaca come il viandante trasformato; Edipo, cieco e piagato, giunge alla vera comprensione di sé solo quando ogni altra certezza è svanita.

Così, nella vita come nei testi letterari, la saggezza si presenta raramente in abiti regali. Spesso è pallida, silenziosa, a tratti persino spezzata.

Ma è proprio in quel volto segnato che risiede la sua nobiltà. È la stessa che riconosciamo nei grandi del passato e, talvolta, nei volti discreti di chi ci sta accanto: coloro che hanno penato e nonostante, o proprio grazie a ciò, sono diventati più miti, più profondi e più veri.