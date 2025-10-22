Dalla violenza alla rinascita, grazie ai beni confiscati

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sei immobili confiscati alla criminalità diventano luoghi di rinascita.

Il Commissario straordinario per il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, Paola Spena, oggi ha visitato una delle strutture dell’EcoVillaggio dell’Accoglienza: la casa di accoglienza in semi autonomia per donne fuoriuscite dalla violenza e per i loro figli minorenni, nel quartiere di Barra.