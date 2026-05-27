Dalla Regione oltre 5 mln per la Torre del porto di Piombino (LI)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un milione di euro nel 2026; 3,4 milioni nel 2027; 861.500 euro nel 2028: con questo stanziamento la Regione Toscana è pronta a sostenere la realizzazione della Torre, prevista nel waterfront del porto di Piombino dal Piano regolatore portuale.

A deciderlo è stata la Giunta regionale, con una delibera approvata nel corso della sua ultima seduta.

Il Presidente Giani ha ricordato:

Nel 2022 mi ero impegnato con la città di Piombino ed avevo detto che la Regione Toscana avrebbe sostenuto finanziariamente la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano regolatore portuale del porto, erogando all’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale contributi attraverso la stipula di un apposito Accordo di programma.

Adesso ci siamo. La Regione ha approvato lo schema di questo Accordo di programma, che a breve sarà sottoscritto con l’Autorità, e garantirà risorse per oltre 5 milioni di euro nel triennio 2026/28.