Dalla Regione Lazio ok cambio denominazione stazioni Guidonia e Tivoli

Ghera: ‘Le nuove denominazioni rispondono a criteri di chiarezza e valorizzazione territoriale’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio ha espresso parere favorevole alla richiesta pervenuta dai comuni di Guidonia e di Tivoli relativa al cambio di denominazione delle rispettive stazioni.

I due Comuni ad ottobre avevano scritto all’Assessorato ai Trasporti per modificare i nomi alle attuali stazioni ‘Guidonia Montecelio – S. Angelo’ e ‘Bagni di Tivoli’ trasformandole rispettivamente in ‘Guidonia Montecelio’ e ‘Tivoli Terme’.

Per l’Assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera:

Le nuove denominazioni rispondono a criteri di chiarezza e valorizzazione territoriale. Per la nuova Guidonia Montecelio la scelta rafforza l’identità del territorio e garantisce univocità di riferimento per l’utenza, in considerazione del ruolo strategico della stazione quale unico punto di accesso ferroviario comunale. Per Tivoli Terme la denominazione è in linea con le prassi adottate per località termali di rilievo nazionale, contribuendo alla promozione del patrimonio turistico e culturale del Lazio.

La Regione conferma la piena disponibilità a collaborare con RFI per i successivi adempimenti, nell’ottica di una sinergia istituzionale volta a migliorare la qualità del servizio e la riconoscibilità delle infrastrutture sul territorio.