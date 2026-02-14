Home Lazio Regione Lazio Dalla Regione Lazio 260 milioni di euro per trasporto pubblico 2026

Ghera: L’importo era fermo da anni a 240mln, con la Giunta di centrodestra arriviamo a 260 milioni per il 2026

La Giunta regionale ha stanziato per il 2026 i primi 250 milioni di euro per il trasporto pubblico di Roma Capitale.

A deciderlo una delibera approvata su proposta dell’Assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera.

Gli ulteriori trasferimenti di 10 milioni di euro verranno effettuati con apposito atto a valere sulla quota vincolata del risultato di amministrazione da applicare al bilancio riferita al Fondo nazionale per il trasporto.

L’Assessore Fabrizio Ghera ha dichiarato:

Grazie alla Giunta di centrodestra e al Governo nazionale il trasferimento per il trasporto pubblico della Capitale, fermo da anni a 240 milioni, è salito in due anni a 260 milioni di euro a conferma della grande attenzione verso Roma.

