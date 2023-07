Dalla Regione Campania mezzo miliardo per la viabilità

Potenziamento delle reti regionali, provinciali e comunali

La Giunta regionale ha approvato oggi, 19 luglio, un nuovo piano per migliorare la rete stradale regionale e locale con 500 milioni da stanziare sui fondi FSC 2021/2027 per un nuovo bando finalizzato a rendere più sicura e più efficiente l’infrastruttura viaria regionale.

Un nuovo importante capitolo, che rafforza quanto già fatto dalla Giunta Regionale che, negli anni, ha investito circa 800 milioni di euro finanziando 500 interventi a 400 soggetti beneficiari per il potenziamento delle reti regionali, provinciali e comunali.

Comuni finanziati

Numero complessivi interventi: 451

Enti Comunali finanziati: 387

Importo totale: 690M€

Consorzi ASI

Numero complessivo interventi: 9

Consorzi ASI finanziati: 5, tutte le Province

Importo totale: 20M€

Interventi a regia Provinciale

Numero complessivi interventi: 32

Province finanziate: 5

Importo totale: 80M€

Comunità montane e Unioni dei Comuni

Numero complessivi interventi: 7

Numero Enti: 7

Importo totale: 9M€

Ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca: