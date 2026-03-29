Dalla Regione 100.000 euro per il Comune di Chianni (PI)

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Ammonta a 100.000 euro l’entità del finanziamento che la Regione Toscana ha concesso al Comune di Chianni (PI).

Serviranno, come spiega il Presidente Eugenio Giani

per la realizzazione della nuova illuminazione pubblica di collegamento del centro abitato con l’area degli impianti sportivi.

Abbiamo accolto volentieri la richiesta dell’Amministrazione comunale di un aiuto per dotare Chianni e i suoi cittadini di questa miglioria. È il modo che abbiamo scelto e che pratichiamo con convinzione per aiutare i piccoli Comuni della Toscana Diffusa.