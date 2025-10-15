‘Dalla Luce al Buio e… ritorno’ alla Biblio-mediateca Ethos e Nomos

Il 17 ottobre a Napoli sarà presentato il romanzo autobiografico di Maria Raffaella Santoro

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 17 ottobre, ore 18:00, presso la Biblio-mediateca Ethos e Nomos, via Bernini, 50, scala B, a Napoli, si terrà la presentazione del libro ‘Dalla Luce al Buio e… ritorno’, di Maria Raffaella Santoro, GFE Edizioni.

Con un romanzo autobiografico, scritto in terza persona, Maria Raffaella Santoro, ci racconta la sua tragica e straordinaria esperienza. Per un’emorragia dovuta ad un aneurisma cerebrale è stata sottoposta ad un intervento al cervello che l’ha lasciata in coma per due mesi.

Poi una lunga riabilitazione che ha determinato una ripresa insospettabilmente completa! Nessuna sequela neurologica ha lambito Raffaella, anzi paradossalmente la sua seconda vita è migliore. Maria Raffaella, donna di Fede, come la sua mamma e come suo marito, la sua storia può meravigliarci.

La Fede e la Preghiera sono stati gli strumenti per sentirsi vicina a Gesù e alla Madonna come Raffaella ci racconta.

Ma come si spiega dal punto psicologico l’effetto della Fede e della Preghiera?

Ne parleranno con l’autrice, Don Francesco Velotto, Parroco della Parrocchia ‘Immacolata’ a Taverna Noce, tra Ponticelli e Volla. Professore di Sacra Scrittura presso la facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose ‘Donnaregina’; Dott. Raffaele Felaco, ex Presidente Ordine degli Psicologi; Gino Giaculli, già vice direttore presso il Mattino, scrittore; Maria Rosaria Riccio, psicologa e scrittrice.

Sarà presente l’artista Luciana Mastrangelo con una sua estemporanea di pittura.

A condurre Laura Bufano, giornalista.