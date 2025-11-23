Dalla Giunta Lazio 400mila euro per Comuni che si affacciano su laghi

Ghera: ‘Gli interventi serviranno a valorizzare le potenzialità turistiche e le bellezze del territorio’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
La giunta regionale, su proposta dell’Assessore al Demanio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, ha stanziato 400 mila euro per i Comuni lacuali di Marta (VT), Capodimonte (VT), Castel Gandolfo (RM), Nemi (RM) e Varco Sabino (RI).
Il contributo servirà per interventi di miglioramento e valorizzazione della fruizione delle aree del demanio lacuale, al fine di ampliare, migliorare e valorizzare le potenzialità ricettive.
Il contributo riguarda nel dettaglio:
· Il Comune di Marta (VT) per interventi di manutenzione ricorrente e miglioramento funzionale dello specchio acqueo e delle aree demaniali in particolare nell’area del porto;
· Il Comune di Capodimonte (VT) per interventi di riqualificazione del camminamento pedonale lacuale nell’area del porto;
· Il Comune di Castelgandolfo (RM) per lavori di riqualificazione del camminamento pedonale;
· Il Comune di Nemi (RM) per realizzare di una passerella pedonale e la contestuale messa in sicurezza del litorale balneabile, per le attività necessarie al miglioramento delle condizioni di accesso e utilizzo;
· Il Comune di Varco Sabino (RI) per l’acquisto di un battello alimentato da motori elettrici e pannelli fotovoltaici, mezzo ad impatto zero, per l’attivazione di un servizio di navigazione 100% ecosostenibile sul Lago del Salto.
L’Assessore Ghera dichiara:
Gli interventi finanziati dalla Giunta regionale serviranno a rendere sempre più fruibili e attrattivi i laghi della nostra Regione, contribuendo, quindi, a valorizzare le potenzialità turistiche e le bellezze del territorio.