Dalla Garfagnana il progetto pilota ‘Itinerario dell’agrobiodiversità’

La presentazione il 24 maggio all’Unione dei Comuni a Castelnuovo di Garfagnana (LU)

Partirà dalla Garfagnana, come progetto pilota: è l’Itinerario dell’agrobiodiversità, un viaggio virtuale nell’eccellenza agroalimentare della Toscana.

Il progetto verrà presentato in un convegno mercoledì 24 maggio presso la Sala del Consiglio dell’Unione dei Comuni a Castelnuovo di Garfagnana (LU), via Vittorio Emanuele 9, in occasione della Giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare del 2023.

La Vicepresidente e Assessore all’agroalimentare Stefania Saccardi sarà presente in collegamento.

Il convegno potrà essere seguito in streaming all’indirizzo www.regione.toscana.it/diretta-streaming.