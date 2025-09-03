Dalla Chiesa, Rocca: Sua memoria ci guida nella difesa della legalità

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il 3 settembre è il giorno in cui ricordiamo il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro – giovane infermiera volontaria della Croce Rossa, esempio luminoso di dedizione e cura – e l’agente di scorta Domenico Russo, vittime di un vile attentato mafioso.

“Ho un concetto etico dello Stato. Non sono un ingenuo, so che anche lo Stato può commettere errori, ma se crolla l’idea dello Stato, crolla tutto”.

Le parole di Dalla Chiesa racchiudono la forza di un impegno che non possiamo dimenticare. La memoria di queste tre vite spezzate ci guida ancora oggi nella difesa della legalità e dei valori più autentici di umanità e servizio.