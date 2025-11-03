Il nuovo chatbot dell’Accademia di Arnau Roger basato sull’AI

È stato pubblicato il nuovo chatbot accademico basato sull’Intelligenza Artificiale. Esso si intitola ‘Dal diritto di antico regime a quello del Regno delle Due Sicilie’ e l’autore è il Prof. Gionata Barbieri, Presidente dell’Accademia.

L’AI in oggetto dispone dell’accesso a diverse importanti opere del XIX secolo di Niccolò Nicolini, inclusi i suoi discorsi fondamentali sulla Suprema Corte di Giustizia di Napoli e i suoi trattati sulla procedura legale e l’autorità giudiziaria.

Questi documenti contengono ricche discussioni su:

L’evoluzione del sistema legale italiano pre-unitario, in particolare dal diritto romano antico fino al Regno di Napoli.

L’istituzione e il ruolo delle corti supreme nei sistemi giudiziari.

Il rapporto tra le tradizioni giuridiche storiche e le moderne riforme legali.

Gli approcci filosofici alla giustizia e all’interpretazione legale.

Particolarmente avanzato sul diritto penale.

Adatto per una esplorazione sia di tipo specialistico che come mezzo per spunti di nuove ricerche.

Niccolò Nicolini (o Nicola/Niccola), insigne giurista, letterato e statista, nacque a Tollo (Chieti) il 30 settembre 1772 e si spense a Napoli nel marzo del 1857, lasciando un’eredità fondamentale nella storia del diritto del Regno delle Due Sicilie.

Giunto a Napoli nel 1789, iniziò la pratica dell’avvocatura, ma la sua carriera fu subito interrotta dai sommovimenti politici: fu compromesso nei moti del 1799 e costretto a rifugiarsi in Abruzzo, rientrando solo nel 1802.

Durante il Decennio francese, epoca murattiana, la sua ascesa fu rapida: fu nominato procuratore generale presso la Corte criminale di Terra di Lavoro nel 1809 e, l’anno seguente, presidente della Corte criminale di Napoli.

Il culmine della sua attività si raggiunse con la codificazione: chiamato nelle commissioni di riforma, Nicolini fu il principale artefice dei Codici del 1819 del Regno, in particolare il Codice Penale e il Codice di Procedura Penale, che furono quasi interamente opera sua.

Nonostante le vicissitudini politiche post-Restaurazione, fu reintegrato nella magistratura, ricoprendo la carica di Giudice della Gran Corte Civile e poi di Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Giustizia, dal 1832. In seguito, divenne il primo Presidente della Corte di Cassazione di Napoli.

Dal 1831, affiancò alla carriera giudiziaria l’attività accademica, venendo nominato professore di Diritto Penale presso l’Università di Napoli, cattedra inaugurata con la celebre prolusione Dell’indole e del corso di diritto penale.

Tra il 1841 e il 1848, ricoprì anche un ruolo politico, servendo come ministro senza portafoglio nel governo borbonico e inoltre fu Sopraintendente del Real Monte e Arciconfraternita di San Giuseppe dell’Opera dei Nudi di Napoli, ente gemellato con l’Accademia.

La sua vasta opera, che include la fondamentale Procedura penale del Regno delle Due Sicilie e le Questioni di diritto, tentò di elaborare una scienza giuridica autonoma e originale, su basi vichiane, volta a valorizzare le tradizioni legali locali contro l’egemonia della giurisprudenza francese.

Le sue idee gli valsero rapporti epistolari con eminenti giuristi europei come Friedrich Carl von Savigny.