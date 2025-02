Dal carcere al rap, ecco ‘FreeStyle’ di Saraso

Riceviamo e pubblichiamo.

Con ‘FreeStyle’ Saraso fa il suo esordio nella scena rap. E lo fa forte del suo passato difficile: una adolescenza in carcere.

Alex Spedicato, questo il suo nome all’anagrafe, oggi ha 32 anni, è nato a Carmiano in provincia di Lecce, e all’età di 19 anni è finito dietro le sbarre con una condanna a 12 anni.

Durante la sua esperienza in carcere, un episodio drammatico, la sua evasione dal carcere di Forlì, ha segnato un punto di svolta. In seguito a questo evento, è stato sottoposto a un regime speciale chiamato 14 bis, dove ha trovato la sua vera passione: il rap.

Scrivendo i suoi primi testi in quelle dure condizioni, Alex ha deciso di raccontare una storia reale, quella di chi ha vissuto la galera e ha lottato per un riscatto. La sua musica è un’espressione autentica di esperienze vissute, con l’obiettivo di portare alla luce una realtà spesso ignorata.

Ed è online su Facebook, Instagram e TikTok il videoclip del suo primo brano, un freestyle per far sentire la sua voce e il suo messaggio, ispirando altri a trovare la forza di rialzarsi. Inizia così il suo nuovo percorso artistico e di vita.

Testo ‘FreeStyle’

Ho palle grosse frate come il notre dame/

Dentro questa scena sono io la calle/

Non hablo con lo sbirro e manco con l infam/

Da bambini in bugari sulla boulevar/

Gang gang gang

Dentro questa scena faccio bang bang bang

Sti rapper tutti scemi pensan di esser trend/

Parmi queste rue saraso e la gang/

Pa pa pao attacco quest infame come fosse un pao

Da bollate qua per radio faccio un altro ciao

Hai miei fra a mia ma anche a mister lao

Ye ye yes scopo questa bitch come sopra un set

Un ak tra le gambe volo sopra un ket

Se fai il grosso stai attento vengo con il mat

Zero fiato nn respiri

Più fai il grosso più mi attiri

Dentro lecce napapiri

Se ci guardi n arikiri

Sono poco grazie al cazzo

Su sto beat sai t ammazzo

Nella strada io il più pazzo

Nella calle sai l andazzo

Quale show sei un fallito

Quale king quale mito

Lei mi chiama ola cico

Tu me gusti mucho rico

Io non hablo la tua lingua

Io difendo la famiglia

Nella scena thiago silva

Fuck snitch male lingua

Nella rue come un re

Nella suite coi miei fre

Dai quartieri alle banliue voglion me mica te

Parli tanto fai poco

Sei zero in questo gioco

Su sto beat duri poco così calda prende fuoco

Le mie rime sono benzina le mie barre adrenalina

Con il kala faccio prima

Faccio bianche cocaina

Sto con Ciccio il più grosso

nella foto viene mosso sopra il piano un colosso non vi lascia manco l osso

Per ogni frate condannato

Che oggi lotta contro al fato

Non rispetto questo stato

Vis a vis l altro lato

Dentro al bote con gli hermano

Da bollate a carmiano

Grandi pacchi afgano

Qua un cartello messicano