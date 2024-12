Dal 2025 in vigore modulo ETA per italiani che andranno in Israele

Importanti informazioni per viaggi in Israele in esenzione da visto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo.

Dal 1° gennaio 2025 i turisti che arrivano in Israele con passaporto di Paesi esenti da visto dovranno ottenere l’approvazione del modulo ETA-IL.

Tra due giorni, quindi, i turisti che arrivano in Israele da Paesi esenti da visto saranno tenuti a ottenere l’approvazione del modulo ETA-IL, il quale consentirà un controllo informatico delle richieste di ingresso in Israele e uno snellimento delle formalità di ingresso.

Questa procedura permetterà, infatti, alle autorità di esaminare in anticipo i dati dei passeggeri relativi al loro ingresso in Israele. Prima dell’imbarco, verranno verificati l’identità del passeggero e la sua idoneità a entrare nel Paese.

Nel caso venga rilevato un ostacolo per qualsiasi motivo, il passeggero sarà indirizzato all’Ambasciata israeliana nel suo Paese di origine per un’ulteriore revisione.

La nuova procedura è volta a perseguire diversi obiettivi fondamentali: migliorare la sicurezza nazionale, regolamentare i processi di immigrazione e ottimizzare i servizi offerti ai passeggeri.

Il principale vantaggio di tale procedura è prevenire situazioni in cui il rifiuto di ingresso di un passeggero sia già noto in anticipo, risparmiando così tempo ai passeggeri stessi.

Il sistema ETA è già implementato in alcuni Paesi tra cui Stati Uniti, Canada, Australia e si prevede una sua espansione anche nell’Unione europea nel prossimo futuro.

Parallelamente, è stato istituito un centro di assistenza specifico per supportare i passeggeri che dovessero incontrare difficoltà nel processo o che richiedano informazioni aggiuntive.

Il costo del servizio sarà di circa 25 NIS pari a 6,55 Euro.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare le pagine dedicate in diverse lingue sul sito web dell’Autorità Israeliane per la popolazione e l’Immigrazione.

Si clicchi qui per le informazioni in inglese

Ulteriori informazioni in italiano cliccando qui.