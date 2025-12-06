Da San Gregorio Armeno in piazza Municipio una natività gigante

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Una natività a grandezza naturale, racchiusa in una teca trasparente, è stato inaugurata nel pomeriggio in piazza Municipio.
Hanno realizzato l’opera gli artigiani delle Botteghe di San Gregorio Armeno col contributo dei sarti dell’associazione ‘Le mani di Napoli’, dei maestri ceramisti, degli artigiani del Borgo Orefici e dell’istituto d’arte Filippo Palizzi.
Il presepe resterà in piazza Municipio fino all’8 gennaio 2026.