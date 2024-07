Da Regione Toscana 1,7 mln per promuovere partecipazione e sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Dalla Regione arrivano 1 milione e 754mila euro per progetti in grado di promuovere la partecipazione e la sicurezza dei cittadini.

È quanto prevede una delibera proposta dall’Assessore alla sicurezza urbana e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo, e approvata dalla Giunta regionale.

Il Presidente della Regione, Eugenio Giani, spiega:

Crediamo si tratti di un’esigenza largamente sentita, per rispondere alla quale impegniamo notevoli risorse.

Il nostro intento è quello di finanziare quei Comuni che vorranno presentare i loro progetti finalizzati a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e a garantire maggiori condizioni di sicurezza, nell’ambito di azioni in materia di inclusione e presidio sociale.

Per presentare le domande gli Enti locali avranno tempo fino al 24 ottobre prossimo.

L’Assessore Ciuoffo aggiunge:

Gli enti locali specificatamente i Comuni o le Unioni di Comuni potranno ricevere un contributo da 20.000 fino a 75.000 euro, proporzionalmente alla popolazione residente.

Va da sé che le politiche di sicurezza debbano necessariamente caratterizzarsi come azioni integrate, per tale motivo abbiamo ritenuto essenziale dedicare una parte dei fondi sociali europei per finanziare interventi di questa natura.

La sicurezza non può limitarsi agli investimenti nella videosorveglianza. Interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale, di recupero delle aree degradate, di eliminazione dei fattori di marginalità e esclusione sociale sono tutte azioni che mirano a contribuire al miglioramento della qualità di vita delle nostre città.