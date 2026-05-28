Da Regione Lazio quasi 10 mln per interventi a Ponza e Ventotene

Ciacciarelli: I fondi serviranno a modernizzare i siti portuali, rendendoli adeguati e rispondenti alle esigenze del territorio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Interventi strutturali di circa 10 milioni di euro per le isole di Ponza e Ventotene.

Sono stati firmati oggi, alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca e dei sindaci delle due isole pontine, Francesco Ambrosino, Ponza, e Carmine Caputo, Ventotene, gli accordi per avviare la fase esecutiva dei lavori previsti.

Si tratta di interventi, per un totale di 9.379.000 euro, che riguardano il potenziamento del molo di Cala Feola, la realizzazione di un’elisuperficie a Ponza e la messa in sicurezza del porto di Ventotene.

La Regione Lazio ha assunto un ruolo strategico nel permettere il raggiungimento di questo importante risultato, aderendo direttamente all’avviso pubblico del Dipartimento Casa Italia per il finanziamento di

interventi di prevenzione del rischio sismico su infrastrutture pubbliche insistenti sul territorio delle Isole minori marine.

L’Assessore alle Politiche del Mare, Pasquale Ciacciarelli, dichiara: