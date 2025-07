Da Regione Lazio 150mila euro per distribuzione stampa nel Reatino

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Grazie all’impegno della Regione Lazio, è stata garantita la continuità della distribuzione della stampa quotidiana e periodica nei comuni della provincia di Rieti.

Un servizio fondamentale, sostenuto da una delibera proposta dalla Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigiano, all’Industriale e all’Internazionalizzazione, Roberta Angelilli, con uno stanziamento straordinario di 150mila euro.

La misura è frutto di un importante lavoro in sinergia tra l’Assessorato e il Presidente della commissione del Consiglio regionale per lo Sviluppo economico Enrico Tiero.

Nei mesi precedenti, attraverso tavoli tecnici e incontri istituzionali, è stato possibile sbloccare una situazione che metteva a rischio non solo il servizio, ma anche i livelli occupazionali del settore.

Il Comune di Rieti è stato individuato come stazione appaltante per l’affidamento del servizio, che garantirà la distribuzione capillare nei comuni di Amatrice, Antrodoco, Leonessa, Cottanello, Rivodutri, Fiamignano, Castel Sant’Angelo, Borgorose, Cantalice, Montasola, Mompeo, Poggio Bustone, Petrella Salto, Cittareale, Montasola, Mompeo, Poggio Bustone, Petrella Salto, Cittareale e Terminillo.

L’Ente avrà il compito di trasportare i prodotti editoriali, la gestione degli ordini e la resa dei prodotti non venduti.

La Vicepresidente Roberta Angelilli ha dichiarato:

Ringrazio l’Assessore al Bilancio Giancarlo Righini per aver trovato le risorse necessarie e il presidente di ANCI Lazio e Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, per la fattiva collaborazione istituzionale.

Un lavoro portato avanti con i Consiglieri regionali, le istituzioni locali e gli operatori del settore per trovare una soluzione in grado di salvaguardare il diritto all’informazione dei cittadini e i livelli occupazionali.

Il Presidente della XI Commissione per lo sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio, Enrico Tiero, ha dichiarato:

La sinergia istituzionale ha portato a un importante risultato. Si premia l’impegno assunto durante l’audizione congiunta delle Commissioni Sviluppo economico, da me presieduta, e Vigilanza e pluralismo dell’informazione, guidata dal collega Claudio Marotta.

L’obiettivo raggiunto è frutto di un lavoro di squadra iniziato lo scorso marzo. Abbiamo cercato una soluzione equa che tutelasse gli interessi della società distributrice dei giornali, garantendo al contempo un servizio pubblico essenziale per i cittadini.

Ringrazio l’Assessore Roberta Angelilli per aver contribuito a definire una risposta concreta e sostenibile, il collega Michele Nicolai per la sua sensibilità sul tema, il deputato Paolo Trancassini per il costante supporto, e il Sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, figura determinante per il buon esito dell’intesa.

Continueremo a lavorare per tutelare il settore e preservare un patrimonio di professionalità che rappresenta una vera ricchezza per i nostri territori.