Da Regione fondi per gestire flussi turistici e servizi Ventotene (LT)

La dichiarazione dell’Assessore Regimenti

La Giunta regionale del Lazio presieduta da Francesco Rocca, su proposta dell’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università Luisa Regimenti, ha stanziato 120mila euro al Comune di Ventotene (LT) per la gestione di servizi pubblici essenziali legati al flusso turistico generato dalla riqualificazione dell’ex carcere borbonico dell’isola di Santo Stefano, con un particolare focus sull’accoglienza e sull’accessibilità dei siti per le persone diversamente abili.

Nello specifico, le risorse saranno destinate alla gestione e manutenzione ordinaria della struttura polivalente ‘Sala Convegni Umberto Elia Terracini’ e degli impianti sportivi, a una specifica formazione del personale dell’Amministrazione comunale per la gestione di eventi istituzionali, culturali e di accoglienza turistica, con particolare attenzione alla garanzia di accesso ai servizi per persone con disabilità, alla cura del decoro dei parchi e dei giardini, con particolare riferimento a quelli attigui ai siti storici, all’organizzazione di eventi culturali, scientifici, di valorizzazione delle tradizioni locali.

L’Assessore Luisa Regimenti dichiara: