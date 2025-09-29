Da Regione 400mila euro ad Aulla (MS) per polo scolastico Albiano Magra

Serviranno per la realizzazione di spogliatoi ad uso palestra scolastica

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Con una delibera presentata in Giunta dal Presidente, che gestisce anche la delega allo sport, la Regione Toscana ha concesso al Comune di Aulla un contributo straordinario di 400.000 euro che servirà per la realizzazione degli spogliatoi della palestra scolastica presso il Polo scolastico di Albiano Magra.

Esprimendo tutta la sua soddisfazione per il provvedimento adottato, il Presidente della Regione ha ricordato come si tratti di uno dei molti interventi previsti dal progetto della Toscana diffusa, che mira a valorizzare, riqualificare e accrescere le dotazioni dei anche dei centri minori, nonché di un sostegno concreto alla diffusione della pratica sportiva e al miglioramento infrastrutturale dei plessi scolastici.

Il presidente ha annunciato l’imminente firma, tra Regione e Comune di Aulla, di un apposito Accordo di programma, attraverso il quale l’ente da lui guidato provvederà ad erogare al Comune 150.000 euro nel corso di quest’anno e 250.000 nel 2026.