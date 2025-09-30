Da Regione 250mila euro per Teatro Bambi di Coreglia Antelminelli (LU)

Gli interventi in programma

Il Teatro comunale Bambi di Coreglia Antelminelli (LU) sarà totalmente riqualificato grazie ad un contributo straordinario di 250.000 euro assegnato dalla Regione Toscana al Comune.

A deciderlo la Giunta regionale toscana, che nel corso della sua ultima seduta ha approvato uno schema di accordo che dispone l’erogazione di complessivi 250.000 euro in due anni – 100.000 euro per l’annualità 2025 e 150.000 euro per l’annualità 2026 – per il recupero dell’immobile, con l’obiettivo di riqualificare il teatro e garantirne una migliore fruizione.

Il Presidente della Toscana ha sottolineato la volontà della Regione di sostenere la valorizzazione delle strutture e delle attività culturali anche nei centri spesso considerati minori, per arricchire la vita delle comunità locali, aiutare le amministrazioni a realizzare piccoli e grandi progetti e far crescere il senso di identità e appartenenza.

Nello specifico il progetto di riqualificazione del Teatro Bambi a Coreglia Antelminelli prevede la risoluzione di alcune cause di degrado attraverso il rinnovamento di varie parti dell’immobile, con l’obiettivo di aumentare la funzionalità e rendere fruibili zone attualmente poco utilizzate.

All’interno dell’edificio sono previsti vari interventi tra cui l’ampliamento del palco e la realizzazione di nuovi spazi come una biglietteria e un palchetto per la regia.

Particolare attenzione sarà posta all’accessibilità e per far questo il piano terra verrà aperto ai visitatori.