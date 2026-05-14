Da Regione 2 mln a Montale (PT) per sede Protezione Civile e magazzino

Giani: ‘Siamo attivamente impegnati per rafforzare le infrastrutture strategiche del territorio montalese’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Giunta regionale ha dato il via libera all’accordo di programma tra la Regione e il Comune di Montale (PT) per il contributo regionale straordinario per la realizzazione di una nuova sede di Protezione civile e nuovo magazzino comunale.

Il finanziamento, per l’ammontare complessivo di 2 milioni di euro come quota parte della Regione, rispetto ai 2 milioni e 550mila come stima complessiva, è così distribuito: 15mila euro già liquidati nel 2025; 305mila euro nell’annualità 2026; 1 milione e 280mila nell’annualità 2027 e 400mila nell’annualità 2028.

L’opera è di interesse strategico regionale, come dichiara il Presidente della Regione, Eugenio Giani:

Siamo attivamente impegnati per rafforzare le infrastrutture strategiche del territorio montalese dove a marzo scorso sono state inaugurate importanti opere idrauliche, tra cui il nuovo ponte sul torrente Settola. Si tratta di un Comune centrale nell’attenzione della Regione anche per l’impegno che abbiamo assunto all’indomani degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nel ’23 e ’24. L’investimento per la nuova sede della Protezione Civile e per il nuovo magazzino si inserisce in questa politica di governo del territorio.

Il Sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika afferma:

Dopo le alluvioni servivano risposte concrete: la sicurezza dei territori non si proclama, si costruisce con investimenti veri, strutture adeguate e presenza delle istituzioni. Questa opera rende Montale più sicura, più pronta e più forte davanti alle emergenze.

Dal Sindaco di Montale, Ferdinando Betti, il ringraziamento al Presidente Giani e alla Giunta per questo