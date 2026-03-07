‘D-Day donne per la Costituzione’ in sala Assoli Moscato

Appuntamento l’8 marzo a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

‘D-Day Donne per la Costituzione’ è l’evento pubblico che si terrà domenica 8 marzo alle ore 11:00 in Sala Assoli Moscato a Napoli.

Associazioni, cittadine e cittadini sono invitati a partecipare a un momento di confronto e riflessione dedicato alla Giornata Internazionale della Donna, in un tempo in cui la difesa dei diritti, a partire da quelli delle donne, richiede consapevolezza e partecipazione.

La manifestazione nasce come spazio di dialogo fra attrici, giornaliste e giuriste, intrecciando cultura, diritto e cittadinanza attiva.

Al centro dell’incontro, la Costituzione italiana come presidio di libertà, uguaglianza e tutela dei diritti fondamentali, e il ruolo delle donne nella vita pubblica, culturale e giuridica del Paese.

In questo contesto si inserisce anche una riflessione al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, moderata dalla giornalista Ilaria Urbani con la giudice Monica Amirante, la PM Gloria Sanseverino e l’avvocata Marianna Hasson. Sarà un’occasione di partecipazione democratica che invita tutte e tutti a informarsi e a esercitare con responsabilità il proprio diritto di voto.

Nel corso dell’incontro si discuterà del valore della Costituzione come strumento di garanzia dei diritti civili, dell’importanza del voto consapevole e della necessità di continuare a difendere e rafforzare le conquiste ottenute nel percorso di emancipazione femminile.

Le artiste coinvolte nell’iniziativa sono: Benedetta Buccellato; Marina Confalone; Iaia Forte; Manuela Mandracchia; Fabrizia Sacchi; Dalal Suleiman; Luciana Zazzera; Giulia Alfano; Emma La Marca; Anna Pimpinelli; Fiamma Leonetti; Angelica Bifano; Annalisa D’Amato; Fabiana Fazio; Valentina Acca; Anna Carla Broegg.

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Info: 345-467 9142 – assoli@casadelcontemporaneo.it

8 marzo 2026

Igina di Napoli; Costanza Boccardi; Fabia Lonz; Gabriella Galbiati; Sofia de Capoa; Luciana Simeone; Alessia Guardascione; Tizia Sellato; Sara Formisano; Paola Antonini