Cuzzupi: L’UGL Scuola cresce e diventa UGL Istruzione

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Ugl Scuola cambia denominazione diventando Federazione Nazionale UGL Istruzione.

Tale modifica non è casuale ma motivata da una serie di circostanze che il Segretario Nazionale, Ornella Cuzzupi, ha voluto ben delineare:

Unitamente ai componenti del Direttivo Nazionale e della Confederazione Nazionale, abbiamo preso atto di come i tempi siano cambiati.

La Scuola è sempre più il fulcro della costruzione del domani e i lavoratori che appartengono al comparto conoscono bene l’evoluzione avvenuta.

Proprio per questo motivo occorre prendere atto di come il rapporto tra Istituzione Scolastica e Formazione abbia assunto caratteristiche sinergiche e funzionali.

Partendo da questo dato di fatto è sorta quindi l’esigenza di identificare al meglio l’attività sindacale che ci contraddistingue legata alla scuola, alla didattica e alla Formazione, elemento ormai imprescindibile per la professionalità, l’insegnamento e l’evoluzione sociale.

Ci è parso dunque naturale modificare il nome della Federazione per dare un senso più aderente all’attività del nostro Sindacato e alle azioni che ci vedono impegnati quotidianamente a tutela ed evoluzione dei lavoratori e dei comparti dell’Istruzione e della Formazione.