Cuzzupi: ‘Contratto scuola, oltre la considerazione, servono i fatti!’

Il Segretario nazionale UGL Scuola: ‘Il problema alloggi è una questione anche per il personale scolastico in trasferta’

Riceviamo e pubblichiamo.

Adesso è il momento di dare un segno tangibile della volontà di cambiar marcia, occorre che il personale della scuola torni a riconoscersi nella sua Istituzione, guardando al futuro con il piglio ottimistico, che alcune posizioni del Ministero lasciano presagire. È tempo che la considerazione verso il personale scolastico, sia esso docente che ATA, tante volte asserita, si trasformi in fatti e, quindi, in un rinnovo contrattuale che accolga in modo innovativo tutte le esigenze del comparto.

Questa l’affermazione del Segretario nazionale UGL Scuola, Ornella Cuzzupi, che continua:

Afferma il Segretario nazionale:

Noi comprendiamo le difficoltà che vi sono ma, considerato anche l’interlocuzione attenta che questo ministero manifesta, è adesso che occorre mettere in atto una semplificazione dei processi e lo sforzo comune di dare risposte concrete per avviare quel processo virtuoso che deve spingere la scuola verso il futuro avvicinando, in maniera realistica e soprattutto corretta, gli studenti al mondo produttivo. Non è possibile che il nostro personale abbia uno stipendio che, in media, rimane fanalino di coda sia nel comparto pubblico nazionale che in Europa. Non è solo questione di denaro, che pure è un aspetto di forte importanza, ma è anche il vedersi attribuita la rilevanza che un tale comparto, un comparto che disegna il futuro del Paese, merita.

Ma Ornella Cuzzupi non si ferma allo specifico aspetto economico spaziando su vari temi che necessitano di essere rivisti, alcuni dei quali ancora poco sollevati.