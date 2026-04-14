Cutaia al convegno ‘Le Collezioni dell’Ingegno’ a Benevento

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Valorizzare gli spazi di produzione creativa quali botteghe artigiane, atelier, studi d’artista, teatri significa rafforzare il legame tra memoria e futuro, ponendo la cultura al servizio diretto dello sviluppo economico e sociale.

Così l’Assessore alla cultura, Ninni Cutaia a margine del convegno che si è tenuto stamani presso la sede di Confindustria di Benevento.

L’iniziativa rientra in una più ampia progettualità dedicata al patrimonio culturale, in particolare museale, delle Aree Interne della Campania.

Su impulso del Presidente Roberto Fico l’Assessore Cutaia ha aggiunto:

La Regione Campania rivolge particolare attenzione alle aree interne. Iniziative di questo tipo, nate dalla sinergia tra pubblico e privato, sono fondamentali per contrastare fenomeni di marginalità e spopolamento, promuovendo modelli di sviluppo fondati sulla qualità, sulla conoscenza e sulla valorizzazione delle specificità locali.