Cure palliative: a Palazzo Lombardia il punto su interventi regionali

‘Il valore delle cure palliative nel sistema sanitario regionale: risultati, sfide e prospettive’: è questo il titolo del convegno promosso dalla Commissione Sanità, in programma giovedì 12 marzo alle ore 15:00 a Palazzo Lombardia in Sala Biagi.

Patrizia Baffi spiega:

Quello delle cure palliative è tema all’ordine del giorno in Commissione Sanità, che abbiamo affrontato e affrontiamo attraverso un puntuale lavoro di ascolto e approfondimento, in coerenza con l’esigenza di monitoraggio della qualità e dell’appropriatezza di tutte le reti di cure palliative previsto come obiettivo dal Piano Socio-Sanitario Regionale 2024/2028.

Da Presidente della Commissione Sanità ho voluto fortemente questo momento di incontro e confronto, per tracciare un punto e condividere strategie utili a rafforzare ulteriormente un’assistenza globale che contempli la complessità clinica, i bisogni assistenziali, spirituali, sociali e familiari dei pazienti e delle loro famiglie.