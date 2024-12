Cupeta pugliese

Ingredienti

Un chilo di mandorle

500 grammi di zucchero

La buccia di limone

Un chilo di miele

Procedimento

La cupeta o copeta pugliese, dipende dalle zone, è praticamente un torrone artigianale che viene preparato soprattutto nel periodo natalizio.

Come tante ricette popolari ha pochi ingredienti ed è semplice da fare.

La preparazione inizia dalle mandorle, che faremo sbollentare in acqua bollente per qualche minuto, per poi sbucciarle e farle tostare leggermente in forno caldo fino a che non assumono un colore dorato.

Passiamo, poi, a preparare lo sciroppo. In una pentola sufficientemente alta mettiamo il miele e lo zucchero e facciamo caramellare fino a raggiungere un colore ambrato. A questo punto possiamo aggiungere le mandorle e aromatizzare con la buccia di limone.

Mescoliamo in continuazione, per evitare che attacchi o possa bruciare.

Versiamo ancora caldo in un recipiente rettangolare foderato con carta da forno e lo rendiamo di spessore omogeneo aiutandoci con una spatola da cucina.

Il composto si solidificherà abbastanza velocemente, dopodiché possiamo anche tagliarlo in quadrettini o nelle forme che preferiamo.

Al posto del limone possiamo usare della cannella, la vanillina o del succo di arancia.

In altre zone non si usa il miele, ma solamente lo zucchero, nel nostro dosaggio ne useremo un chilo e mezzo.

Alcuni usano lo zucchero di canna, ma non è un ingrediente tradizionale.

Buon appetito!