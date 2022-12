‘Cuori senz’acqua’ al Nuovo Teatro Sancarluccio

In scena dal 2 al 4 dicembre a Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Continua la programmazione del Nuovo Teatro Sancarluccio di Napoli, dove, da venerdì 2 dicembre sarà la volta della Compagnia del Teatro Sette con ‘Cuori senz’acqua’ di Luigi Russo. Presentato da Lorenzo Martino Toni, lo spettacolo vedrà in scena gli attori Enzo Casertano, Alessandra Merico e Irene De Matteis.

Per il pubblico della sala di via San Pasquale, diretta da Giuliana Tabacchini, fino a domenica 4 dicembre, come ha scritto l’autore e regista Luigi Russo: