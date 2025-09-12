‘Cuori gentili?’ al Festival Fantastico Medioevo

Simone Cristicchi e Davide Rondoni in scena il 14 settembre al castello di Melfi (PZ)

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 14 settembre nel cortile del Castello di Melfi (PZ) alle ore 20:00 andrà in scena lo spettacolo ‘Cuori gentili?’ con Simone Cristicchi e Davide Rondoni, secondo appuntamento del Festival Fantastico Medioevo con la direzione artistica dello stesso Rondoni, nell’ambito del progetto promosso dalla Giunta regionale di Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, in collaborazione con APT Basilicata, Lucana Film Commission, Regione Normandia

Un cantautore e un poeta dialogano tra canzoni e poesie sul significato di avere, se possibile, oggi un cuore “gentile”. E se esiste una gentilezza che diviene arte, o se nel mondo sono cose impossibili.

Cuore gentile, vera nobiltà. La poesia e l’estetica medievale in tutti i suoi linguaggi elaborano l’idea che la nobiltà di una persona sta nella disposizione del suo animo a saper amare senza cedere alla volontà di possesso e non nello sfarzo della ricchezza o della forza.

Tra racconti di esperienza e momenti di canto e lettura, due itinerari che si incrociano e vanno per sentieri diversi ma accomunati da un simile desiderio.

L’appuntamento, a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, è realizzato in collaborazione con il Comune di Melfi, i Musei e Parchi Archeologici di Melfi e Venosa e l’Accademia dei Silenti.