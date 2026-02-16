‘Cuore e Codice’ a Europa Experience – David Sassoli

Tecnologia e spirito dialogano per una rinnovata educazione al sacro

‘Cuore e Codice – Le nuove frontiere della coscienza nell’era digitale’ è il titolo del convegno in programma mercoledì 18 febbraio 2026, dalle 14:30 alle 17:30, presso Europa Experience – David Sassoli, Piazza Venezia 6c, Roma, promosso da APS Il valore del femminile e dalla Federazione delle donne per la pace nel mondo – Italia.

Interverranno per i saluti istituzionali Carlo Corazza, Capo Ufficio del Parlamento Europeo in Italia; Antonella Melito, Consigliera Comunale di Roma Capitale; Alessandro Alongi, Consigliere del Municipio XII di Roma Capitale.

A seguire, Virginia Vandini, Presidente di APS Il valore del femminile, introdurrà la tavola rotonda, alla quale parteciperanno Paolo De Nardis, Professore emerito di Sociologia presso l’Università Sapienza di Roma; Fabrizio Silvestri, Giornalista, Autore Rai; Cristina Colaninno, Digital Ambassador; Frida Aslan, Insegnante di yoga.

Interverranno, inoltre, Gabriele Albanese, Counselor professionista esperto in sviluppo umano e IA; Giuseppe Calì, Docente del Dipartimento di Formazione di UPF Europe; e Raffaella Di Marzio, Direttrice del Centro Studi Lirec, Libertà di Religione, Credo e Coscienza.

Le conclusioni saranno affidate a Elisabetta Nistri, Presidente della Federazione delle donne per la pace nel Mondo – Italia.

In un tempo in cui la tecnologia sembra ridefinire ogni aspetto della nostra vita, l’essere umano è chiamato a riscoprire le proprie dimensioni più profonde.

‘Cuore e Codice’ nasce come spazio di riflessione e confronto tra scienza, filosofia e cultura digitale, per esplorare come l’intelligenza artificiale e la ‘tecnologia spirituale’ possano dialogare verso una nuova consapevolezza della coscienza.

Un incontro per interrogarsi su come educare non solo all’uso etico della tecnologia ma anche al sentire, alla presenza e al sacro che abita l’esperienza umana.

Nell’ambito dell’evento, un particolare focus sarà rivolto al ruolo della donna in questo cammino. È il femminile, nella sua vocazione naturale, quella forza silenziosa e creativa capace di custodire, accogliere e generare. È il femminile, in quanto dimensione animico-spirituale della vita, che può restituire equilibrio e armonia a un mondo sempre più dominato dagli algoritmi.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma e gode del patrocinio di Roma Capitale, della Società Italiana di Counseling, SICO, e di Universal Peace Federation Italia, UPF.

Per accedere all’incontro, è necessario prenotarsi scrivendo a info@ilvaloredelfemminile.org e mettendo in copia anche wfwpitalia@gmail.com.

Non è possibile accedere all’Ufficio del Parlamento europeo se non si è inseriti nella lista dei partecipanti.