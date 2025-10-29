Cultura sicurezza: Federico II e INAIL Campania firmano accordo quadro

Consentirà anche l’attivazione di borse di studio. A Veterinaria corsi pilota già da tempo

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’INAIL Campania stringono una nuova e rinnovata collaborazione per promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro partendo dalla convinzione che fare rete e formare le giovani generazioni sia un tassello indispensabile per prevenire, nel tempo, infortuni sui luoghi di lavoro.

Con questa finalità è stato siglato dal Rettore dell’Ateneo federiciano, Matteo Lorito, e dal Direttore INAIL Campania, Daniele Leone, un accordo quadro finalizzato anche allo sviluppo di una cooperazione su temi e progetti inerenti ad attività tecnico-scientifiche e didattiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Rettore Matteo Lorito ha detto:

Questo accordo rafforza lo scambio di informazioni e l’impegno del nostro Ateneo anche dal punto di vista formativo su questi temi che sono di interesse generale, inoltre consentirà di attivare borse di studio e di accendere una luce su tematiche importanti perché la gestione dei diritti personali soprattutto rispetto al lavoro e alla sicurezza sui luoghi di lavoro è estremamente importante. È un accordo che crescerà nel tempo.

L’intesa segue e si colloca nel solco di attività congiunte già realizzate in virtù di un precedente accordo quadro che, tra le azioni messe in campo, ha visto la realizzazione di corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro rivolte agli studenti del Dipartimento di Veterinaria della Federico II che, già dal primo anno di corso, svolgono esercitazioni in laboratori e dunque hanno la necessità di conoscere tutti i possibili rischi dell’attività laboratoriale e soprattutto le misure da adottare per prevenirli ed evitarli.

Il Direttore INAIL Campania, Daniele Leone, ha sottolineato:

Sono anni che collaboriamo con la Federico II. Il nostro principale e comune obiettivo è promuovere la cultura della sicurezza, fare prevenzione e insieme avviare analisi e studi che ci possano far verificare quali siano i modi e i mezzi con cui intervenire per poter prevenire gli infortuni e le malattie professionali, contribuendo alla loro riduzione.

L’intesa prevede l’avvio di attività e progetti formativi in tema di sicurezza sul lavoro destinate trasversali impegnando sia i Dipartimenti di area tecnologica che quelli di area umanistica.

Le due istituzioni stanno programmando un evento per raccogliere le istanze e le priorità dal territorio e dalle imprese al fine di programmare le ulteriori iniziative da mettere in campo valorizzando le competenze tecniche dell’Ateneo.

Antonio Lanzotti, docente di Disegno e metodi dell’Ingegneria industriale della Federico II, che da anni per l’Ateneo segue le tematiche della sicurezza sul lavoro e cura i rapporti con l’INAIL, ha evidenziato: