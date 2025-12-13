Cultura Napoli, stanziati 3 milioni con due avvisi pubblici

Manfredi: ‘Si rafforza modello di programmazione per iniziative in ogni quartiere’

Tre milioni di investimento per la cultura in città. Sono online gli avvisi pubblici ‘Cultura Napoli 2026‘ e ‘Cultura è partecipazione‘ per un palinsesto annuale di iniziative da svolgersi nelle dieci Municipalità e per un dialogo continuo con gli operatori del settore.

Due avvisi pubblici, un’unica direzione.

Con ‘Cultura Napoli 2026’ e ‘Cultura è partecipazione’, il Sindaco Gaetano Manfredi prosegue lungo un percorso costruito per tappe, espressione di un cambio di impostazione che ha trasformato gradualmente la cultura in una delle leve strategiche della città.

Una visione che punta sempre di più sulla qualità dell’offerta, sulla diffusione degli eventi in tutti i quartieri, sulla crescita dei talenti locali e sul coinvolgimento attivo di chi contribuisce alla vitalità artistica del territorio.

Così il Sindaco Manfredi:

Le iniziative che stiamo programmando nel settore culturale vanno in una direzione ben precisa: l’apertura a tutte le generazioni e a tutti i quartieri, per continuare ad articolare il lavoro in maniera capillare. Il percorso avviato parte dalla consapevolezza dell’importanza della filiera culturale, in tutte le sue diramazioni, per la crescita e lo sviluppo di un contesto urbano sempre più vivo e stratificato. L’investimento in un cartellone di iniziative annuali, sia già affermate e da valorizzare, sia inedite, ci permette di rafforzare la programmazione, uno strumento essenziale per la partecipazione attiva della comunità. Sulla stessa linea, il coinvolgimento degli operatori del settore ci consente di programmare le iniziative culturali tenendo insieme la spinta creativa e le competenze di una filiera sempre in movimento.

Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli, dichiara:

Promuovere il modello di una città che sa programmare e trasformare le idee in azioni concrete è la cifra di questa Amministrazione. Operiamo con continuità per la realizzazione di un ecosistema culturale solido, in grado di durare nel tempo e di coinvolgere tutte le energie creative. Con ‘Cultura Napoli 2026’ mettiamo in campo un investimento senza precedenti, pari a 3 milioni di euro, per sostenere un palinsesto annuale di iniziative diffuse in tutte e dieci le Municipalità. E con ‘Cultura è partecipazione’ apriamo la Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti a un dialogo costante con gli operatori, che diventano parte attiva della programmazione. Sono due strumenti diversi ma complementari per crescere attraverso il metodo, la condivisione e una progettazione capillare e continua. E la recente classifica del Sole 24ore – che vede Napoli scalare 31 posizioni nel campo della Cultura – certifica che stiamo procedendo nella giusta direzione.

Il primo pilastro di questa strategia è ‘Cultura Napoli 2026’, l’avviso pubblico per la realizzazione di un cartellone annuale di eventi: arte, musica, cinema, teatro, danza, letteratura, storia e filosofia.

L’iniziativa mira a valorizzare progetti istituzionali e privati, a generare occasioni professionali e a distribuire le attività in modo equilibrato in tutta la città, concentrandosi sui pubblici più giovani e su quelli tradizionalmente meno coinvolti per rafforzare il loro senso di appartenenza alla comunità.

Il secondo avviso pubblico, ‘Cultura è partecipazione’, è volto alla realizzazione di un confronto diretto con gli operatori attivi nei settori di musica, teatro, danza, cinema, letteratura, arte, discipline scientifiche e umanistiche.

Il primo passo è la creazione di una mailing list dedicata, a cui fa seguito l’attivazione di una newsletter rivolta agli operatori, per informarli in modo tempestivo su attività, eventi e nuove manifestazioni di interesse e per accompagnare un percorso di condivisione continua, attraverso incontri promossi presso la Casa della Cultura di Palazzo Cavalcanti.

I due avvisi pubblici sono disponibili online sul sito web istituzionale www.comune.napoli.it.