Cultura diventa medicina e prevenzione. Cure mettono persona al centro

La Toscana racconta le sue buone pratiche: un progetto per un ogni azienda sanitaria, le attività che già coinvolgono la comunità

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Cosa vuol dire umanizzare le cure? E cosa è la prescrizione sociale?

Il convegno organizzato dalla Regione al Meyer Health Campus di Firenze prova a spiegarlo con il racconto di alcune buone pratiche già messe a terra.

Nove progetti di umanizzazione, altri tre esempi di prescrizione sociale dove la partecipazione ad iniziative culturali, corsi d’arte o giardinaggio, volontariato ed attività di comunità diventano parte del benessere personale e collettivo, esempi di buone idee dall’apertura all’esterno ed umanizzazione delle RSA a percorsi domiciliari o l’uso di nuove tecnologie, dall’attenzione posta a rendere più confortevole una terapia alla riduzione dell’ansia durante un trattamento medico, dallo sforzo teso al recupero pieno del benessere psicofisico di una donna dopo la rimozione di un tumore al seno ad una maggiore sensibilità nella comunicazione.

Buone pratiche di umanizzazione

Tutti i progetti sono stati passati in rassegna nell’arco della giornata, raccontati e fatti anche vivere e provare sul palco in alcuni casi: una buona pratica per ciascuna delle tre grandi ASL, un progetto a testa da parte di Careggi, Meyer, azienda ospedaliero universitaria senese, azienda ospedaliero universitaria pisana, ISPRO e Fondazione Monasterio.

A Careggi ad esempio realtà virtuale ed esperienze immersive multisensoriali rendono più confortevole la chemioterapia.

Al Meyer, grazie all’ipnosi, i piccoli pazienti non vivono la sensazione spiacevole di un sondino nell’esofago ed immaginano invece di mangiare la pizza oppure non sentono il cuore in cui si innesca una aritmia, necessaria per alcuni trattamenti, ma prendono il volo con un’astronave o vivono la suggestione di un bagno in piscina o di una partita a calcio.

All’ASL Toscana Sud Est ci si concentra sul gesto: il gesto quotidiano dell’infermiere che diventa empatico, mai freddo ma momento di attenzione.

Alla Monasterio, presidio specializzato in problematiche cardiochirurgiche, uno psicologo affianca infermiere e medico fin dai primi incontri con il paziente e la famiglia. Sulla comunicazione empatica si concentra anche l’ASL Nord Ovest.

Sulla chiarezza e semplicità del linguaggio pongono attenzione ad ISPRO, l’istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica. Anche la gentilezza può essere la chiave del benessere: ne è convinta l’ASL Toscana Centro, che racconta pure dell’uso di animali da compagnia con pazienti anziani, di dispositivi che riproducono il contatto umano per i neonati, del cinema in ospedale o di visite museali dedicate ai pazienti.

All’azienda ospedaliera universitaria pisana ci si concentra infine sulle dimissioni dall’ospedale e l’assistenza che deve proseguire a casa, dove un ruolo importantissimo lo ha l’infermiere. Della musica, ma anche danza, in corsia racconta l’azienda ospedaliero universitaria senese.

La novità della prescrizione sociale

Ma la vera novità, di sicuro a molti sconosciuta, è la prescrizione sociale. La pratica nasce nel Regno Unito ed è parte integrante del National Health Service.

La Toscana sarà la prima Regione in Italia che su questo darà al territorio linee guida, che saranno approvate nel mese di giugno. La platea di riferimento sono persone fragili o che potrebbero diventarlo.

C’è chi non necessita ancora di assistenza sanitaria o non è solo questo il suo bisogno: l’esigenza riguarda piuttosto un benessere di tipo psicosociale.

Ebbene, in questi casi operatori sanitari ed assistenti sociali entrano in campo e prescrivono attività culturali, visite ai musei, camminate all’aria aperta, attività negli orti sociali: tutte azioni che provano a giocare d’anticipo e prevenire anche patologie.

È noto infatti che la sedentarietà non fa bene alla salute, ma è anche risaputo, e scientificamente dimostrato, che la solitudine può contribuire a ridurre aspettativa e qualità di vita o acuire forme di demenza, depressione o degenerazione fisica e psichica.

Il racconto prende ancora le mosse dalle sperimentazioni che già esistono o che stanno partendo: quella della ‘cultura che cura’ nella piana di Lucca, promossa dalla zona distretto con la Fondazione per la coesione sociale e la Fondazione Cassa di Risparmio; quella della società della salute senese e di Anci Toscana, in collaborazione con Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Community Hub – Culture Ibride; quella promossa dalla Società della salute Firenze Nord Ovest con Unicoop Firenze e Comune di Sesto Fiorentino.

Come oggi un medico prescrive un’aspirina, potrà accadere che ad un giovane adolescente si prescriva di andare tre volte al mese a teatro. Anzi, già avviene: a Lucca.

Oppure potrà accadere che ad una persona anziana che è ancora autosufficiente venga prescritto di fare le camminate che l’Unicoop a Sesto Fiorentino o altre associazioni altrove organizzano.

Si tratta di due esempi concreti. I musei per l’Alzheimer ne sono un altro: un’azione scientificamente strutturata, con operatori formati, dove la visita e l’attività culturale diventa uno strumento per il benessere psicosociale della persona.

Il traguardo è a medio e lungo termine, si spiega. La Regione formerà gli operatori che dovranno strutturare questi percorsi: assistenti sociali, ma anche operatori del terzo settore e volontari.

Il resto del lavoro sarà mettere a valore comune e in filiera attività che già associazioni, aziende o fondazioni realizzano e finanziano nei territori, in altre parole le risorse e il capitale sociale di una comunità.

Si tratta di pratiche che ben si realizzano in ambiti ristretti e che sono anche una risposto all’inverno demografico e al venir meno della famiglia come elemento integrativo del welfare.