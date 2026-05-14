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Cultura diffusa, Manetti a San Miniato (PI)

Di
Redazione
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Manetti a San Miniato

La visita si è concentrata sul Palazzo comunale

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Prosegue il viaggio della cultura promosso dall’Assessore Cristina Manetti, che in queste settimane sta attraversando città e borghi della Toscana per incontrare istituzioni, operatori culturali e comunità locali.

Questa mattina Manetti ha fatto tappa a San Miniato, dove è stata accolta dal Sindaco Simone Giglioli, dal Vicesindaco Azzurra Bonaccorsi e dall’Assessore alla cultura Matteo Squicciarini.

La visita si è concentrata sul Palazzo comunale, che ospita al suo interno sale espositive inserite in un percorso museale di rilevanza regionale.

Ad accompagnare la delegazione nel percorso è stato il Dirigente comunale insieme a Federico Falaschi, Direttore del teatro e presidente dell’associazione Teatrino dei Fondi, realtà che rappresenta una delle residenze teatrali della Toscana.

L’Assessore Manetti ha dichiarato:

San Miniato rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa vivere nei luoghi della quotidianità e diventare patrimonio condiviso della comunità.

Le sale espositive ospitate nel Palazzo comunale raccontano una storia importante e dimostrano quanto sia forte il legame tra identità, arte e territorio. Qui si percepisce chiaramente il valore di una cultura diffusa, capace di coinvolgere istituzioni, associazioni e cittadini.

Le residenze teatrali sulle quali la Regione quest’anno ha incrementato gli investimenti, i musei e gli spazi culturali che animano la Toscana sono un presidio fondamentale di crescita sociale e civile.

Incontri come quello di oggi sono preziosi per ascoltare chi ogni giorno lavora sul territorio e per costruire insieme nuove opportunità di valorizzazione culturale.

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