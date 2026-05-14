Cultura diffusa, Manetti a San Miniato (PI)

La visita si è concentrata sul Palazzo comunale

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Prosegue il viaggio della cultura promosso dall’Assessore Cristina Manetti, che in queste settimane sta attraversando città e borghi della Toscana per incontrare istituzioni, operatori culturali e comunità locali.

Questa mattina Manetti ha fatto tappa a San Miniato, dove è stata accolta dal Sindaco Simone Giglioli, dal Vicesindaco Azzurra Bonaccorsi e dall’Assessore alla cultura Matteo Squicciarini.

La visita si è concentrata sul Palazzo comunale, che ospita al suo interno sale espositive inserite in un percorso museale di rilevanza regionale.

Ad accompagnare la delegazione nel percorso è stato il Dirigente comunale insieme a Federico Falaschi, Direttore del teatro e presidente dell’associazione Teatrino dei Fondi, realtà che rappresenta una delle residenze teatrali della Toscana.

L’Assessore Manetti ha dichiarato: