Cultura Campania, approvato il completamento del ‘Sistema di Mostre’

Cutaia: ‘La strategia regionale punta a consolidare il ruolo della Campania come polo culturale di eccellenza’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Oggi la Giunta regionale ha approvato il completamento della programmazione dell’iniziativa strategica ‘Sistema di Mostre’ – annualità 2025, nell’ambito del Piano strategico Cultura e Turismo.

Con questa delibera, vengono sostenuti nuovi progetti espositivi di rilievo nazionale e internazionale, la cui realizzazione è prevista entro l’anno in corso.

Tra le principali iniziative finanziate:

• ‘Parthenope: la sirena e la città’, dedicata alla storia e all’iconografia della sirena attraverso reperti e prestiti internazionali, al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, MANN;

• La mostra monografica su Francesco Solimena, con percorsi tematici sul Settecento napoletano, al Museo e Real Bosco di Capodimonte;

• ‘L’Ora Regale. La collezione di orologi del Palazzo Reale’, con allestimenti multimediali e il restauro di preziosi manufatti, al Palazzo Reale di Napoli;

• Il nuovo allestimento permanente dei depositi archeologici del Complesso dei Granai del Foro, accessibile anche in Braille e LIS, al Parco Archeologico di Pompei;

• ‘Carte in Arte II edizione’, dedicata alla memoria industriale dell’Italsider di Bagnoli, presso la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Campania;

• ‘Il Codice di Santa Marta e le grandi famiglie del Regno di Napoli’, mostra immersiva sulla nobiltà tra Quattrocento e Seicento, all’Archivio di Stato di Napoli;

• ‘Come back home, Paisà’, dedicata alle storie dei soldati americani a Caserta durante la Seconda guerra mondiale, all’Archivio di Stato di Caserta.

L’Assessore alla Cultura Ninni Cutaia dichiara: