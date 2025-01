Cuerdas Trio in Concerto: Ritmi e Armonie dell’America Latina

L’esibizione ‘Cuerdas de America Latina’ è in programma il 24 gennaio a Napoli nella Chiesa di San Rocco a Chiaia

Riceviamo e pubblichiamo.

Un viaggio musicale nelle sonorità dei Paesi latinoamericani di lingua spagnola è la proposta di Cuerdas Trio che si esibirà venerdì 24 gennaio, alle ore 20:30, nella Chiesa di San Rocco a Chiaia a Napoli.

David Beltran alla chitarra classica, Mario Cardona al charango e Giorgio Scarano alla chitarra classica, elettrica e al setar i protagonisti musicali del trio, che interpreterà i tanti ritmi ed espressioni sia colte che popolari della musica latinoamericana, alternandoli con composizioni proprie.

Il repertorio proposto da Cuerdas Trio è costituito da continui incontri e intrecci musicali che si esprimono attraverso una strumentazione originale che accosta la chitarra classica ed elettrica al charango.

La proposta musicale del Cuerdas Trio si proietta, inoltre, verso una totale libertà nella composizione, attraverso sonorità e armonie che propongono una ricerca timbrica del tutto personale e originale.

David Beltran Soto Chero è un chitarrista peruviano esperto in diversi generi musicali e nella tradizione sudamericana. Ha collaborato con artisti e produzioni internazionali, tra cui Lucio Dalla, Susana Baca e Rai5.

Giorgio Scarano si è formato in chitarra classica, conseguendo una laurea magistrale al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Insegna al Liceo Musicale G. Renier e all’Accademia Verdi di Venezia. È attivo sia nella musica classica sia in generi come rock e world music, con un approccio personale e diverse incisioni all’attivo.

Mario Cardona è un charanghista autodidatta che ha ampliato l’uso del charango oltre il repertorio tradizionale andino. Fondatore del gruppo Cantolibre, ha inciso vari album, tra cui opere soliste e collaborazioni con il Duo Coro, formato insieme a David Beltran. È cofondatore della Società Italiana del Charango.

Biglietti disponibili in sede e in prevendita sul sito TicketOnLine – Azzurro Service entro e non oltre le ore 12.00 del giorno del concerto, presso i punti vendita Azzurro Service indicati, presso il punto vendita Concerteria, via Michelangelo Schipa, 15, o telefonicamente al numero +39 0817611221.

Il costo del biglietto è 12 euro, il biglietto ridotto è di 7 euro e potrà essere acquistato esclusivamente al botteghino prima dell’inizio del concerto, o nel punto vendita certificato: Concerteria, via Schipa.

Programma

Pascua Linda

Suite IV

Mis Llamitas

Subida

Medicharango Suite

Marinera Ayacuchana

Danza

Danza Paraguaya

Gentile