Cucinare il Cosmo 3

Il Brodo Primordiale è dentro di Noi

All’inizio non c’era pensiero che potesse nominare il mondo: c’era solo trasformazione. Una cucina infinita lavorava nelle viscere delle stelle e nei grembi dei pianeti, e in quel lavoro paziente preparava gli ingredienti della memoria.

È la cartografia chimica di ciò che siamo – il ferro nel sangue, il carbonio nelle catene della vita – e la necessità, sempre, di ricordarlo quando mettiamo qualcosa in bocca. In quella singolarità della materia che sa legarsi, trattenere forma, generare complessità, è scritto insieme il problema e la possibilità della vita.

La vita è una proprietà della materia organizzata.

Friedrich Engels

Da questa consapevolezza nasce un obbligo: trattare ogni pasto come un atto di cosmologia praticata. Il brodo primordiale non è un archetipo confinato alle lezioni di laboratorio o alle ipotesi teoriche; risale, più reale di quanto immaginiamo, in ogni bollore, in ogni impasto che lievita.

Ogni volta che spezziamo il pane, spezziamo una storia molto più lunga di noi e la rendiamo condivisibile.

Ma evocare non basta. La corrispondenza è un’operazione: ciò che avviene nel piccolo riverbera nel grande, e ogni trasformazione molecolare ha una risonanza che supera la scala immediata.

Così, quando cuciniamo, esercitiamo una forma di meditazione sperimentale. Operiamo su materia che porta impressi i moti del cosmo e restituiamo quella materia alterata, accordata a nuovi ritmi, a chi la riceve.

La cucina può diventare una scuola di ascolto. La scienza ci ha insegnato che non esistiamo isolati: il microbioma, gli enzimi, l’intreccio di membrane e organuli fanno di noi un’eco di tropicali e di vulcani, di estuari e di stelle.

Ma ascoltare non significa ubbidire agli impulsi: significa leggere il corpo come un libro scritto. Una mente che pretende di comandare senza consultare il corpo e lo spirito produce pasti che non nutrono e parole che non aprono passaggi.

Il cotto e il crudo non sono soltanto stati del cibo, ma modi del pensiero. Claude Lévi-Strauss

Chi cucina bene non è soltanto un artigiano, ma un facilitatore di transizioni. Nel passaggio da crudo a cotto avviene una piccola resurrezione: l’ingrediente muore alla sua forma per rinascere in un’altra. Ogni forchettata diventa così un rito iniziatico in cui accettiamo la molteplicità del mondo e la rendiamo sostegno.

È un’operazione che richiede rispetto, perché la materia non è mero materiale: è memoria, è genealogia. Ricordarsene significa dissodare l’arroganza dell’automatismo e coltivare una temperanza viva.

Il cibo diventa allora linguaggio, uno dei pochi con cui si può negoziare la vita. Zuccherare o addensare, salare o scaldare, non sono scelte innocue: imprimono frequenze. Viviamo immersi in un campo di vibrazioni e ciò che mangiamo accorda la nostra orchestra interna o la porta alla dissonanza.

Chi ha saputo leggere questa musica non ha mai cercato il nutrimento “giusto” in senso dogmatico, ma la sinfonia necessaria in quel preciso momento. La cucina sacra non è ascetica né indulgente.

Non serve essere sacerdoti per vivere tutto questo. Serve solo il coraggio della presenza. Rallentare il gesto del mangiare quanto basta per sentire che dietro il sapore c’è una storia – di terra, di acqua, di aria, di fuoco – è già un atto di conoscenza profonda.

La conoscenza che resta nella testa rimane sterile; quella che attraversa il cuore, lo stomaco, l’intestino, l’atto stesso del masticare, diventa sapere incarnato. Quando questo sapere matura in sapienza, la tavola si trasforma: da scena di consumo diventa altare sacro.

La morte non è l’opposto della vita, ma una sua parte.

Haruki Murakami

E, infine, c’è la verità che spaventa: la morte è ingrediente! Nulla si manifesta senza attraversare una trasformazione. Ogni nutrimento implica una fine accettata, ogni crescita si fonda su una perdita. Questa consapevolezza è partecipazione. Partecipare significa assumersi responsabilità e scegliere.

La natura non conosce annientamento, ma solo cambiamento.

Giordano Bruno

Ma prima di ogni parola, prima di ogni scelta, c’è stato un rumore profondo, come un bollore senza fiamma. La materia non dormiva: tremava, si urtava, si separava e tornava a unirsi. Non sapeva ancora perché, ma insisteva. In quel movimento cieco c’era già una fame, non di cibo, ma di forma.

E quando la forma apparve, non fu stabile: fu provvisoria, come tutto ciò che è vivo.

Il primo essere che mangiò non sapeva di mangiare. Assorbì ciò che lo circondava perché non esisteva distinzione tra dentro e fuori. Solo più tardi qualcuno sentì la soglia, percepì che qualcosa entrava e qualcosa cambiava.

Fu allora che nacque la coscienza: non come luce improvvisa, ma come vertigine. La vertigine di comprendere che, per continuare, bisogna accogliere ciò che non si è più.

Mangiare è incorporare il mondo.

Claude Lévi-Strauss

Da quel momento il mondo non ha più smesso di entrare nel mondo. Il brodo primordiale non è alle nostre spalle, è sotto la pelle. Scorre nel sangue, fermenta negli umori, affiora nel pensiero prima che si chiarisca.

Ogni corpo è una pentola lasciata sul fuoco del tempo e il tempo non ha mai spento il fornello. Siamo cotture lente, processi incompleti, tentativi non riusciti, solo per ora.

Mangiare precede il linguaggio. La bocca sa prima della mente, il corpo riconosce prima di comprendere. Per questo il cibo può guarire o disturbare senza chiedere il permesso alla coscienza. Non entra come concetto, entra come presenza. Porta con sé climi, gesti antichi, tensioni invisibili. Nulla è neutro. Tutto è carico.

Cucinare è stato il primo modo per rispondere a questa carica. Per dialogarci e non solo per addomesticarla. Il fuoco non fu scoperto, fu incontrato e da quell’incontro nacque una nuova intimità con la materia. Il crudo appartiene all’origine, il cotto alla relazione. Nel passaggio tra i due l’essere umano imparò a stare nel mezzo. E quel mezzo è ancora la nostra dimora.

Dentro il corpo ciò che mangiamo perde nome e storia. Diventa calore, impulso, disponibilità. Alcune parti vengono accolte, altre respinte, non certo per giudizio ma per incompatibilità. Il corpo non moralizza, seleziona. È una saggezza antica, spietata e tenera insieme. Sa cosa può diventare sangue e cosa deve tornare terra.

E mentre questo accade, una moltitudine lavora: microrganismi, enzimi, presenze invisibili senza le quali non potremmo esistere. Non siamo soli nemmeno dentro noi stessi. Ogni pasto è una negoziazione silenziosa tra specie che hanno deciso, per un tempo limitato, di vivere insieme.

Quando mangiamo senza accorgercene, questo ciclo si oscura inconsapevole e la materia diventa muta, il gesto si svuota. Ma quando torniamo presenti, qualcosa si riallinea. Il tempo rallenta, il sapore si espande, il corpo risponde. In quel momento il cibo smette di essere oggetto e torna a essere evento.

La gnosi non arriva come rivelazione astratta, giunge come digestione riuscita. Come sonno profondo dopo un pasto giusto. Come chiarezza che non nasce da un’idea, ma da una sensazione di accordo. La conoscenza vera stabilizza oltre che illuminare.

Forse è questo che l’universo cerca quando continua a mangiare sé stesso attraverso di noi: non una risposta, ma una condizione. Un punto in cui la materia, abbastanza organizzata, riesce a sentire il proprio movimento senza spezzarlo. Un istante in cui il brodo primordiale si riconosce nel gesto quotidiano di portare qualcosa alla bocca.

llora la tavola diventa soglia, tra ciò che è stato e ciò che sarà, tra caos e forma. E mangiare, così, non è mero riempimento, ma serve a continuare la forma più discreta e più potente di saggezza che la vita abbia mai inventato.

