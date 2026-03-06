Cucinare il Cosmo 2

Il Brodo Primordiale e lo Sviluppo della Vita

Le piante crescono assorbendo metalli planetari che le collegano all’armonia celeste. Mangiare un frutto biologico, in questa visione, è un atto di astronomia applicata – riallinearsi alla danza delle costellazioni che resero possibile la vita. Al Tutto frattale di ritmo e vibrazione.

Se vuoi capire il mondo, consideralo in termini di energia, frequenza e vibrazione.

Nikola Tesla

Il nutrimento è ciò che permette alla potenza di divenire atto. Mangiare, dunque, è un atto di magia simpatica: incorporando il cosmo, diventiamo universo che sperimenta sé stesso. Ogni pasto è un’eucaristia laica, un ricongiungimento con il caos creatore che, miliardi di anni fa, in una pozza tiepida o in un abisso fumante, trasformò la polvere in poesia d’arte.

Il gioco della natura continua ogni volta che portiamo una forchetta alle labbra, celebrando, ignari, il più antico dei misteri: ponte fra materia e spirito, un’alchimia viva che genera scintille di coscienza.

La simbologia alimentare, intrecciata a quelle religiose e magiche, disegna un linguaggio fatto di colori, sapori e profumi che parla da millenni all’essere umano e al suo desiderio di trascendere la materia.

In un vasto intreccio di mito, scienza occulta e creatività culinaria, l’atto del cucinare assume i contorni di un vero e proprio rito cosmico, un’arte in cui materia e spirito si fondono in un abbraccio alchemico e dove ogni ingrediente diventa un vettore di energie sottili.

Alcuni filosofi classici come Giamblico vedevano nella materia non un ostacolo ma una manifestazione dell’Uno: per loro la cucina sacra era proiezione del divino che, attraverso il nostro stomaco, si incarna nel mondo sensibile.

Non è il pensiero che unisce i teurghi agli dèi; altrimenti, che cosa impedirebbe a coloro che filosofano teoricamente di avere l’unione teurgica? Invece la cosa non sta così: è l’esecuzione perfetta di atti ineffabili e superiori a ogni intelligenza che produce l’unione.

Giamblico – Sui Misteri

I 40 trilioni di batteri intestinali – Demoni e Angeli microscopici – formano un secondo cervello, che influenza umore, scelte alimentari e persino ricordi. Studi recenti mostrano che i microbi possono ‘richiedere’ cibi di cui si nutrono, creando una forma di memoria simbiotica.

Platone, nel Fedone, paragona l’anima alla fiamma che deve nutrirsi di verità; nella cucina esoterica, l’anima si nutre di simboli che risvegliano l’intelletto e le emozioni e guidano verso l’iperuranio. Da qui l’idea di “apoteosi alimentare”, in cui ogni portata si carica di archetipi eterni.

Poi nell’Europa medievale, i trattati alchemici iniziarono a trasporre sul desco i concetti dell’oro filosofale, concependo la pentola e il mortaio come ‘trasmutatori’ di qualità sottili, strumenti in cui la materia grezza poteva elevarsi verso piani di esistenza superiori.

L’alchimista – cuoco, non si limitava a mescolare materie, ma orchestrava vere e proprie combinazioni planetarie: il sale, simbolo del corpo e dello scheletro, si armonizzava con lo zolfo, emblema dello spirito, e con il mercurio, ponte tra ciò che è solido e ciò che è volatile.

Era così che le ricette, annotate in codici minati da emblemi di draghi e teste di leone, divenivano formule di trasformazione interiore, in cui i colori dei vegetali richiamavano le sfere celesti e la sequenza delle operazioni – cottura, decantazione, infusione – seguiva il ritmo dei moti planetari.

In queste pratiche, il gesto del mescolare diventa un’incantazione: ogni movimento della frusta, ogni giro sono intenzioni pronunciate attraverso il corpo, che imprimono nell’alimento l’energia desiderata e la carica sensibile.

Siamo una trama simbolica che lega l’atto del nutrirsi alla ricerca di senso. Carl Gustav Jung ha studiato come il cibo porti con sé archetipi collettivi: la zuppa materna è simbolo di nutrimento psichico, il pane spezzato è immagine di condivisione e sacrificio, la bevanda fermentata rappresenta la resurrezione e trasformazione interiore.

Nel sogno, un ristorante non è mai semplice ristoro, ma rappresentazione della “scena” psichica in cui il Sé inconscio offre materiali di trasformazione alla coscienza.

Queste scintille d’illuminazione si manifestano come epifanie gastronomiche: una spezia scoperta in un mercatino, un rito di famiglia che riemerge, un aroma che apre varchi nella memoria e nel presente, generando un’intima comunione con il Tutto.

Gesti che diventano sacri, in grado di produrre lampi di coscienza che inaugurano nuovi stadi di consapevolezza.

Allora il cibo come seme di coscienza, capace di piantare nel corpo il germe di una vita spirituale superiore.

Ogni seme è un’immagine del cielo.

Rudolf Steiner

Il cibo, infine, è specchio della nostra relazione con la morte e la rigenerazione. Ogni organismo, decomponendosi, ridiventa brodo, nutrimento per nuovi esseri.

L’antico simbolo dell’Oroborus, il serpente che si morde la coda, racchiude tra l’altro questa verità: la vita si nutre di sé stessa in un ciclo eterno, direi “di morte e panificazione”; risuona l’eco del brodo primordiale, dove la morte delle stelle divenne il lievito della biologia.

In questo viaggio, figli di stelle che, in un pianeta azzurro, impararono a leggere la propria storia negli atomi. Il brodo primordiale non è solo una teoria: è il ponte tra la fisica delle supernove e la poesia della vita, tra il caos quantico e la pulsazione di una cellula.

E mentre cerchiamo risposte, restiamo incantati dalla verità più profonda: ogni respiro, ogni molecola del nostro corpo, recita una storia iniziata miliardi di anni fa, in una zuppa cosmica dove tutto ebbe inizio.

Esseri luminosi siamo noi, non questa materia grezza.

Maestro Yoda – Star Wars

In definitiva, ‘cucinare il cosmo’ significa percorrere un itinerario che parte dalla fisicità degli ingredienti e arriva alle correnti archetipiche e cosmiche, facendo del desco un altare sacro potentissimo.

In definitiva, ‘cucinare il cosmo’ significa partecipare a un grande rituale universale, mescolare forze visibili e invisibili, nutrire non solo il corpo ma l’anima intera.

Ogni portata, ogni aroma, ogni scintilla prodotta dal contatto del metallo con il fuoco diventa un’offerta e un veicolo di trasformazione, un approdo in cui materia e spirito si ritrovano per tessere la trama infinita della coscienza.

In questo grande rito domestico, la tavola si trasforma in un tempio e il semplice atto del mangiare diventa un pellegrinaggio quotidiano verso il cuore dell’universo.

Il percorso dove ci porterà?

Stay tuned! Restate sintonizzati e direi anche sincronizzati!