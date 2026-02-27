Cucinare il Cosmo 1

Il Brodo Primordiale e l’Origine della Vita

L’Epopea di Polvere Stellare che dall’Universo ha costituito le Cellule, identifica il cibo non come solo carburante biologico, ma un archivio vivente che custodisce miliardi di anni di storia cosmica, stratificazioni culturali e intuizioni metafisiche.

Un contatto dell’essere umano con l’Universo intero: Ogni boccone racchiude una memoria evolutiva: ponte tra umano e il cosmo, sulle tracce di stelle esplose, processi geologici, rituali antropici e trasformazioni tra passato ancestrale e futuro possibile.

L’atomo è un’astrazione. Ciò che esiste realmente è la connessione.

Werner Heisenberg

La storia della vita è un racconto scritto con gli atomi forgiati nel cuore di soli, un poema cosmico che inizia quasi 14 miliardi di anni fa, quando, dicono, il Big Bang accese la fornace dell’universo.

Sarà… ma in quel brodo quantico primordiale, idrogeno ed elio, i primi elementi, divennero la tela su cui le fusioni nucleari stellari dipinsero il carbonio, l’ossigeno, l’azoto, gli ingredienti base della vita.

Questi elementi, espulsi da supernove e giganti rosse, vagarono per un tempo indefinito nello spazio, finché circa 4.5 miliardi di anni fa, il nostro Sistema Solare emerse da una nebulosa ricca di elementi stellari che si aggregarono in un processo di “cottura cosmica”, culla umida e turbolenta, consegnandosi alla Terra, un inferno vulcanico bombardato da comete cariche d’acqua e asteroidi ricchi di composti organici, il Late Heavy Bombardment, divenne il laboratorio di un esperimento biologico, il “brodo primordiale”.

La materia non è mai inerte; è viva ed elettrica. L’universo non è una macchina, ma un pensiero.

Sir James Jeans

In quell’oceano iniziale, zuppa fumante e densa di molecole, fulmini, radiazioni ultraviolette e calore vulcanico innescarono reazioni in grado di generare spontaneamente aminoacidi, i mattoni della vita, creando microambienti in cui l’energia geochimica alimentò i primi metabolismi.

Qualcun altro suggerì la panspermica: forse semi di vita giunsero dallo spazio, cavalcando meteoriti. Ma anche questa ipotesi, affascinante e integrante, non risolve l’enigma di come la materia inanimata abbia compiuto il salto verso l’autorganizzazione.

… Finché dal mezzo di queste tenebre una luce improvvisa mi illuminò, una luce così brillante e portentosa, eppure così semplice: cambiare i poli da positivo a negativo e da negativo a positivo… Io solo sono riuscito a scoprire il segreto di infondere la vita, macché, anche di più: io, proprio io sono divenuto capace di animare nuovamente la materia inanimata!”

‘How I did it’ di Victor Frankenstein Si… può… fare!

(Frederick Frankenstein urlando)

Dal film ‘Frankenstein Junior’, 1974

La ricerca sulle origini della vita unisce astronomia, chimica e biologia, offrendo una narrativa che lega l’umanità all’universo, specchio di un microcosmo riflesso nel macrocosmo.

Come scrisse Primo Levi ne ‘Il Sistema Periodico’:

Il carbonio è l’unico elemento capace di legarsi a sé stesso in catene lunghe e stabili senza grande dispendio di energia

rendendo possibile la complessità della vita.

Questo viaggio dal brodo quantico alle cellule non è solo scientifico, ma anche filosofico: siamo polvere di stelle che, in un pianeta umido, impara a interrogare le proprie radici.

E poi, iniziando questa ricerca, noi obbediamo al precetto del dio che ci comanda di conoscere noi stessi. Se vogliamo cercare e trovare ogni altra cosa, è giusto che ricerchiamo chi è colui che ricerca.

Plotino, Enneadi, IV, 3, 1 – 6

Quel primordiale brodo non fu dunque solo una zuppa chimica, ma il primo banchetto conosciuto nell’universo, un pasto sacro in cui elementi stellari si trasformarono in sostanza vivente.

Il cibo è anche tramite tra il caos e la forma, tra l’inerte e il senziente. Ogni boccone è un ricordo ancestrale, un rito che ripete, in scala microscopica, la genesi della vita: quando ingeriamo carboidrati, proteine o grassi, stiamo assimilando frammenti di supernova, metabolizzando l’energia di stelle morte.

Il brodo primordiale riecheggia miti antichi: il Caos greco, le acque di Nun (Egitto) o Tiamat babilonese. In queste cosmogonie, la vita emerge dal disordine liquido, riflettendo un archetipo universale.

Anche nel mito azteco, gli dei si sacrificarono per nutrire il Sole con il loro sangue, trasformando il sacrificio in luce. La scienza tenta di trasformare questo mito in un modello verificabile, dove il “caos” chimico diventa ordine biologico attraverso leggi fisiche.

Il pane non è solo farina e acqua: è il sudore della terra, il lavoro del vento, la pazienza del tempo.

Pablo Neruda

Nelle tradizioni esoteriche, il cibo è sempre stato simbolo di unione tra il divino e il terreno che diventa offerta agli dei attraverso il fuoco digestivo che trasforma il grossolano in sottile.

Persino il DNA, con la sua doppia elica, evoca il simbolo del caduceo – due serpenti intrecciati attorno a un’asta, emblema di guarigione ma anche di conoscenza proibita. Mangiare dall’albero della vita, come fece Eva, significa assimilarne il codice, diventando co-creatori.

Nelle cosmogonie, il pasto è spesso atto creativo.

Anche il brodo primordiale, in questa luce, fu un’offerta cosmica: la Terra, come un gigantesco altare, ricevette gli elementi celesti e, attraverso il fuoco vulcanico e l’acqua oceanica, li consacrò in vita.

Il processo della Grande Opera, che trasforma il piombo in oro, trova un parallelo nella digestione: come l’alchimista purifica la materia nel crogiolo, così lo stomaco dissolve il cibo per estrarne l’essenza vitale.

Paracelso parlava di un “astro nel corpo” che governa questa trasmutazione, anticipando l’idea moderna di metabolismo. E non è un caso che le prime forme di vita, presso i camini idrotermali, sfruttassero gradienti chimici simili a quelli di un’antica cucina alchemica: lì, zolfo e ferro fungevano da “ingredienti” per ricette prebiotiche, mentre l’acqua, come un brodo magico, veicolava il messaggio dell’energia necessaria alla trasformazione.

Il passaggio cruciale – dalle molecole alle cellule – richiese un linguaggio in grado di replicarsi. Qui entra in scena l’RNA, la molecola poliedrica che, secondo l’intuizione di Carl Woese, avrebbe dominato un “mondo a RNA” primordiale: capace sia di immagazzinare informazioni che di catalizzare reazioni, l’RNA potrebbe aver tessuto i primi fili di eredità biologica.

Esperimenti con argille, come quelli ipotizzati da Alexander Graham Cairns-Smith, mostrano che superfici minerali avrebbero potuto concentrare e polimerizzare nucleotidi, mentre membrane lipidiche primitive – simili a quelle ricreate da Jack Szostak – si autoassemblavano in proto cellule, bolle che racchiudevano un universo di reazioni.

Non vi ricorda un po’ la leggenda del Golem?

E proprio la capacità e versatilità del carbonio rende plausibile l’emergere della complessità in un brodo dove caos e ordine danzavano ai confini della termodinamica.

Noi siamo l’incarnazione locale di un cosmo cresciuto fino all’autocoscienza. Abbiamo incominciato a comprendere la nostra origine: siamo materia stellare che medita sulle stelle.

Carl Sagan

Il percorso dove ci porterà?

Stay tuned! Restate sintonizzati e direi anche sincronizzati!