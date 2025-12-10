Cucina italiana patrimonio UNESCO, Palazzo: Vittoria per i territori

L’Assessore: ‘Lavoreremo tutti insieme per difendere e promuovere il valore del Made in Italy in tutto il mondo’
La cucina italiana è finalmente Patrimonio immateriale dell’UNESCO: una notizia straordinaria che riempie d’orgoglio l’Italia e ciascuno dei nostri territori.
È una vittoria per tutti, che parla delle radici, della creatività e della capacità tutta italiana di trasformare la tradizione in un valore universalmente riconosciuto.
Così l’Assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo, commenta con grande soddisfazione il riconoscimento UNESCO.
L’Assessore Palazzo conclude:
Questo traguardo, raggiunto grazie all’impegno del Ministro Lollobrigida, celebra il lavoro delle famiglie che custodiscono ricette secolari, degli agricoltori, dei produttori e dei ristoratori che ogni giorno portano nel mondo l’autenticità del Lazio e dell’Italia.
Un patrimonio che, da oggi ancor di più, sarà capace di attrarre turismo e generare sviluppo. Dunque, una straordinaria opportunità di crescita per i territori.
Lavoreremo tutti insieme per difendere e promuovere il valore del Made in Italy in tutto il mondo.